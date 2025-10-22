Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için net skor verdi! Temsilcimizin ilk 24'e kalma ihtimali için de olay tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi açılış mücadelesinde E. Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyetle kötü bir açılış yapsa da ikinci hafta mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Liverpool'u tek golle devirerek ilk puanını almıştı.

3'üncü hafta mücadelesinde evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.

SON 24 İHTİMALLERİ

Maç öncesi Football Meets Data isimli veri analizi şirketi son 24'e kalma ihtimallerini hesaplarken Arsenal, PSG ve Inter'in %100 ihtimalle son 8'e kalacağını tahmin etti. Manchester City'nin son 24 şansı yüzde 99.9, Bayern Münih'in yüzde 99.7, Real Madrid'in ise yüzde 99.6 olarak gösterildi.

GALATASARAY'IN İHTİMALİ...

An itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 20. sırada yer alan Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 24 sırada tamamlayıp bir sonraki tura yükselme ihtimali yüzde 70 gibi yüksek bir ihtimal olarak gösterildi. Galatasaray'ın adını son 8'e yazdırma ihtimali ise yüzde 5 olarak ifade edildi.

BODO/GLIMT MAÇI TAHMİNİ

Öte yandan temsilcimizin 3. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Bodo/Glimt maçını Yapay Zeka robotu ChatGPT'ye sorduk. ChatGPT bu karşılaşma için şu tahminlerde bulundu.

"Galatasaray ev sahibi avantajıyla öne çıkıyor: 1-0 veya 2-1 galibiyet olasılığı yüksek. Eğer Bodo/Glimt kontrataklardan faydalanırsa 1-1’lik beraberlik sürprizi mümkün. Maçın gol beklentisi orta seviyede; yani 2-3 gol arası muhtemel."