SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için net skor verdi! Temsilcimizin ilk 24'e kalma ihtimali için de olay tahmin

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ünlü bir veri analizi şirketi temsilcimizin ilk 24'e kalma ihtimalini değerlendirirken, Yapay Zeka da Bodo/Glimt karşılaşmasına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için net skor verdi! Temsilcimizin ilk 24'e kalma ihtimali için de olay tahmin
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi açılış mücadelesinde E. Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyetle kötü bir açılış yapsa da ikinci hafta mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Liverpool'u tek golle devirerek ilk puanını almıştı.

3'üncü hafta mücadelesinde evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.

SON 24 İHTİMALLERİ

Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için net skor verdi! Temsilcimizin ilk 24 e kalma ihtimali için de olay tahmin 1

Maç öncesi Football Meets Data isimli veri analizi şirketi son 24'e kalma ihtimallerini hesaplarken Arsenal, PSG ve Inter'in %100 ihtimalle son 8'e kalacağını tahmin etti. Manchester City'nin son 24 şansı yüzde 99.9, Bayern Münih'in yüzde 99.7, Real Madrid'in ise yüzde 99.6 olarak gösterildi.

GALATASARAY'IN İHTİMALİ...

Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için net skor verdi! Temsilcimizin ilk 24 e kalma ihtimali için de olay tahmin 2

An itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 20. sırada yer alan Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 24 sırada tamamlayıp bir sonraki tura yükselme ihtimali yüzde 70 gibi yüksek bir ihtimal olarak gösterildi. Galatasaray'ın adını son 8'e yazdırma ihtimali ise yüzde 5 olarak ifade edildi.

BODO/GLIMT MAÇI TAHMİNİ

Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için net skor verdi! Temsilcimizin ilk 24 e kalma ihtimali için de olay tahmin 3

Öte yandan temsilcimizin 3. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Bodo/Glimt maçını Yapay Zeka robotu ChatGPT'ye sorduk. ChatGPT bu karşılaşma için şu tahminlerde bulundu.

"Galatasaray ev sahibi avantajıyla öne çıkıyor: 1-0 veya 2-1 galibiyet olasılığı yüksek. Eğer Bodo/Glimt kontrataklardan faydalanırsa 1-1’lik beraberlik sürprizi mümkün. Maçın gol beklentisi orta seviyede; yani 2-3 gol arası muhtemel."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:45
Galatasaray Galatasaray
-
Bodo Glimt Bodo Glimt

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi çok kızdıracak açıklama!Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi çok kızdıracak açıklama!
Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı! Xabi Alonso ne yapacağını şaşırdıArda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı! Xabi Alonso ne yapacağını şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Okan Buruk Devler Ligi son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.