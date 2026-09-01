Yapay zeka sanıldı ama tamamen gerçek çıktı! Suda gezen "Gizemli Ada"

Dünyanın en büyük yedinci rezervuarında başıboş şekilde sürüklenen bu "Yüzen Ada", bilim dünyasını ve bölge halkını şaşkına çevirmiş durumda. İşte her detayıyla ağızları açık bırakan o gizemli olayın perde arkası:

Kanada'nın British Columbia bölgesindeki Williston Gölü'nde görenleri şaşkına çeviren bir oluşum ortaya çıktı. Ağaçlar ve bitkilerle kaplı kara parçasının göl üzerinde sürüklendiği fark edildi.

Bölgede yaşayan ve tekne kullanan Rocky Avery, sıra dışı oluşumu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, ilk etapta bunun yapay zekayla hazırlanmış sahte bir içerik olabileceği bile düşünüldü.

Ancak yapılan incelemeler şüpheleri ortadan kaldırdı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE DOĞRULANDI

Williston Gölü'nü yöneten BC Hydro, oluşumun gerçek olup olmadığını araştırdı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 uydusundan alınan görüntülerde, 21 Temmuz 2026'da göl üzerinde küçük ve yeşil bir kara parçası tespit edildi.

Oluşumun o tarihte barajın yaklaşık 100 kilometre batısında bulunduğu belirlendi. Önceki görüntülerde aynı noktada herhangi bir ada görülmezken, sonraki günlerde de nereye sürüklendiği tespit edilemedi.

HAFTALAR SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Gizemli oluşumun izine haftalar sonra yeniden rastlandı. Rocky Avery, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda ağaçlarla kaplı “yüzen ada”yı bu kez Williston Gölü'ne dökülen Ospika Nehri'nde görüntüledi.

Avery ve arkadaşları, oluşumun su altındaki bölümünü görüntülemeyi planlıyor. Böylece dev kara parçasının nasıl ayakta kaldığı ve tam olarak hangi malzemelerden oluştuğu anlaşılmaya çalışılacak.

14 YIL SONRA İLK KEZ TAMAMEN DOLDU

Uzmanların üzerinde durduğu en güçlü ihtimallerden biri ise göldeki su seviyesinin yükselmesi.

Williston Gölü'nün 14 yıl aradan sonra bu yıl ilk kez tamamen dolduğu belirtiliyor. Rezervuarın tam kapasiteye ulaşmasının ardından haziran ve temmuz aylarında barajdan su tahliye edildi.

BC Hydro'ya göre yükselen su seviyesi, yıllardır kıyıda veya korunaklı bir koyda birikmiş toprak, ağaç ve bitki örtüsünden oluşan büyük bir parçayı yerinden kaldırmış olabilir.

Bu parçanın daha sonra su üzerinde serbestçe sürüklenmeye başlamış olabileceği değerlendiriliyor.

TEKNELER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

“Yüzen ada”nın kaynağı henüz kesin olarak belirlenmiş değil. Üstelik Williston Gölü'nün devasa büyüklüğü nedeniyle oluşumun nerede olduğunu sürekli takip etmek de oldukça zor.

Haritalarda bulunmayan ve göl üzerinde hareket eden bu büyüklükteki bir oluşumun tekneler ve balıkçılar için tehlike yaratabileceği belirtiliyor.

Son olarak Ospika Nehri'nde görülen gizemli oluşumun şu anda gölün veya bağlantılı su yollarının başka bir noktasında sürükleniyor olabileceği düşünülüyor.