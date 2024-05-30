Yapay zeka üniversitede: YÖK Başkanı duyurdu! 20 üniversitede yapay zeka bölümü açılacak

Yapay zeka konusunda yaşanan gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. ChatGPT, Copilot ve Gemini gibi yapay zeka sohbet uygulamalarının gelişimiyle birlikte yapay zekaya olan ilgi de artmış durumda. Özellikle yeni neslin yapay zekaya olan ilgisi oldukça yüksek. Yapay zeka eğitim alanında da karşımıza çıkmaya başlarken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan ise önemli bir açıklama geldi. Özvar, 20 üniversitede yapay zeka bölümünün açılacağını bildirdi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, YÖK’ün istihdamı önceleyen çalışmaları kapsamında dijitalleşmeye ağırlık verileceğini ifade etti ve yeni bölümlerin yerleştirme kılavuzunda yer alacağını belirtti.

Özvar’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

21’İ LİSANS OLMAK ÜZERE 71 YENİ PROGRAM VE BÖLÜM AÇILACAK

“Gelecekte meslek olarak sayılabilecek yapay zeka, dijitalleşme, büyük veri alanlarındaki 21’i lisans olmak üzere 71 yeni program ve bölüm açılacak. Açılacak önlisans ve lisans programları 2024-2025 akademi yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda yer alacak.

İlk kez açılacak önlisans programları yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri, kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme olarak belirlendi.

Programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek.

Açılan yeni programlar, YÖK’ün önümüzdeki dönemde istihdamı önceleyen vizyonunun da bir göstergesi olacak. İstihdam odaklı programları devreye sokarken işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilim daha da güçlenecektir.

Özellikle “Siber Güvenlik Mühendisliği” programı yükseköğretim sistemi için yeni bir açılım olması hedefleniyor. Amacımız ve önceliğimiz üniversite çağına gelen gençlerin yeni etkinlik ve beceri ile çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde yetiştirilmesi.

YENİ BÖLÜMÜN AÇILACAĞI ÜNİVERSİTELER

Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni program açılacak üniversiteler şöyle:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Erzurum Atatürk, Bursa Teknik, Ege, Eskişehir Teknik, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Karabük, Karadeniz Teknik, Kayseri, Kocaeli, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir, Samsun Ondokuz Mayıs, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sivas Cumhuriyet, Trakya üniversiteleri.

Ege, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Eskişehir Teknik, Karabük, Kayseri, Samsun Ondokuz Mayıs üniversitelerinde Bilişim ve Teknolojileri meslek yüksekokulları açılacak.





