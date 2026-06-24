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Yapay zeka YKS'ye girdi! İşte en çok yanlış yaptığı ders

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından bu kez dikkat çeken bir deney yapıldı. Sosyal medyada "akademiklink" kullanıcı adıyla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınav sorularını yapay zekaya çözdürdü ve ortaya çıkan sonuçlar kısa sürede gündem oldu.

Yapay zeka YKS'ye girdi! İşte en çok yanlış yaptığı ders
Gökçen Kökden

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 YKS'ye bu yıl 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. Sınavların tamamlanmasının ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Sınavdan çıkan öğrencilerin büyük bölümü genel olarak sınavın rahat geçtiğini ifade ederken, en çok zorlandıkları dersin matematik olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKAYA YKS SORULARI YÜKLENDİ

Yapay zeka YKS ye girdi! İşte en çok yanlış yaptığı ders 1

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınav sorularını farklı yapay zekâ modellerine yükleyerek performanslarını test etti.

Özkara, Claude isimli yapay zekânın sorulara oldukça yavaş yanıt verdiğini ve bu konuda "nazlı" davrandığını belirtirken, Gemini'nin sonuçlarını da paylaştı.

EN FAZLA YANLIŞI MATEMATİKTE YAPTI

Yapay zekanın derslere göre performansı şöyle oldu:

TYT

Türkçe: 1 yanlış
Sosyal Bilgiler: 1 yanlış
Matematik: 5 yanlış
Fen Bilimleri: Tam isabet, yanlış yok

AYT

Türk Dili ve Edebiyatı: Tam isabet
Sosyal Bilimler: Tam isabet
Matematik: Tam isabet
Fen Bilimleri: 4 yanlış

Sonuçlara göre yapay zekanın en çok zorlandığı alan TYT matematik oldu. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı verilere göre yapay zekânın YKS performansı son üç yılda dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

2024: 124,25 net
2025: 197,5 net
2026: 266,25 net

Yapay zekanın kısa sürede gösterdiği bu gelişim, eğitim dünyasında teknolojinin geleceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar ise bu tür sonuçların doğrudan insan performansıyla kıyaslanmaması gerektiğini belirtiyor. Yapay zekâ sistemlerinin çok büyük veri havuzlarından yararlandığı ve değerlendirmelerin bu çerçevede ele alınması gerektiği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka yks
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