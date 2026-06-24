Yapay zeka YKS'ye girdi! İşte en çok yanlış yaptığı ders

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 YKS'ye bu yıl 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. Sınavların tamamlanmasının ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Sınavdan çıkan öğrencilerin büyük bölümü genel olarak sınavın rahat geçtiğini ifade ederken, en çok zorlandıkları dersin matematik olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKAYA YKS SORULARI YÜKLENDİ

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınav sorularını farklı yapay zekâ modellerine yükleyerek performanslarını test etti.

Özkara, Claude isimli yapay zekânın sorulara oldukça yavaş yanıt verdiğini ve bu konuda "nazlı" davrandığını belirtirken, Gemini'nin sonuçlarını da paylaştı.

EN FAZLA YANLIŞI MATEMATİKTE YAPTI

Yapay zekanın derslere göre performansı şöyle oldu:

TYT

Türkçe: 1 yanlış

Sosyal Bilgiler: 1 yanlış

Matematik: 5 yanlış

Fen Bilimleri: Tam isabet, yanlış yok

AYT

Türk Dili ve Edebiyatı: Tam isabet

Sosyal Bilimler: Tam isabet

Matematik: Tam isabet

Fen Bilimleri: 4 yanlış

Sonuçlara göre yapay zekanın en çok zorlandığı alan TYT matematik oldu. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı verilere göre yapay zekânın YKS performansı son üç yılda dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

2024: 124,25 net

2025: 197,5 net

2026: 266,25 net

Yapay zekanın kısa sürede gösterdiği bu gelişim, eğitim dünyasında teknolojinin geleceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar ise bu tür sonuçların doğrudan insan performansıyla kıyaslanmaması gerektiğini belirtiyor. Yapay zekâ sistemlerinin çok büyük veri havuzlarından yararlandığı ve değerlendirmelerin bu çerçevede ele alınması gerektiği ifade ediliyor.