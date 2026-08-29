Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu...

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri belli olurken, iki temsilcimizi de birbirinden zorlu 8 maçlık bir fikstür bekliyor.
Avrupa’nın önemli ekipleriyle karşılaşacak olan iki takımın alacağı sonuçlar, üst tur yolunda belirleyici olacak.
Yapay zeka aracı ChatGPT Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri karşısında kaç puan toplayabileceğini ve lig aşamasını kaçıncı sırada tamamyabileceğini tahmin etmesini istedik.
İşte yapay zekanın her iki takım için de maç maç skor tahminleri...
🏠 Galatasaray 1-3 Barcelona
Barcelona bana göre Galatasaray'ın en zor rakibi. Kendi sahasında taraftar desteğiyle sarı-kırmızılılar oyunun bazı bölümlerinde üstünlük kursa da Barcelona'nın hücum kalitesi sonucu belirleyebilir.
Tahmin: 0 puan
✈️ Paris Saint-Germain 2-1 Galatasaray
PSG deplasmanı Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri. Galatasaray'ın gol bulabileceğini düşünüyorum ancak Fransız ekibinin bireysel kalitesi ağır basar.
Tahmin: 0 puan
🏠 Galatasaray 2-1 Aston Villa
Bu maç Galatasaray'ın kilit karşılaşmalarından biri. Aston Villa güçlü olsa da RAMS Park atmosferi ve Galatasaray'ın hücum gücüyle üç puanın alınabileceğini düşünüyorum.
Tahmin: 3 puan
✈️ Sporting 1-1 Galatasaray
Sporting deplasmanında Galatasaray'ın kontrollü bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum. İki takımın da gol bulduğu dengeli bir maç ve değerli bir deplasman puanı çıkabilir.
Tahmin: 1 puan
🏠 Galatasaray 2-0 Feyenoord
Feyenoord ciddi bir rakip ancak iç sahada Galatasaray'ın üstünlük kurmasını bekliyorum. Özellikle kanatlarda ve hücum geçişlerinde sarı-kırmızılılar fark yaratabilir.
Tahmin: 3 puan
✈️ Lille 1-1 Galatasaray
Lille deplasmanı oldukça zorlu. Galatasaray'ın burada önceliğinin kaybetmemek olacağını düşünüyorum. Kontra ataklarla gol bulup İstanbul'a puanla dönmesi sürpriz olmaz.
Tahmin: 1 puan
🏠 Galatasaray 2-1 Stuttgart
Stuttgart'ın Avrupa seviyesinde önemli bir takım olduğunu geçen sezonlarda da gördük. Ancak Galatasaray evinde bu tarz maçlarda favori. Zorlanarak da olsa galibiyet bekliyorum.
Tahmin: 3 puan
✈️ AEK 0-2 Galatasaray
Galatasaray'ın fikstürdeki en kazanılabilir deplasmanlarından biri. Okan Buruk'un ekibinin kalite farkını ortaya koyup üç puanı alacağını düşünüyorum.
Tahmin: 3 puan
8 maç: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet
Toplam: 14 puan
Averaj tahmini: +3 / +5
Benim tahminim Galatasaray'ın 36 takımlı lig etabını 10. sırada tamamlaması.
🏠 Fenerbahçe 1-1 Liverpool
Kadıköy'de Liverpool'a karşı Fenerbahçe'nin dirençli bir performans göstereceğini düşünüyorum. Sarı-lacivertliler özellikle baskılı başlangıçla Liverpool'u zorlayabilir.
Tahmin: 1 puan
✈️ Atletico Madrid 2-0 Fenerbahçe
Atletico deplasmanı Fenerbahçe'nin en zor maçlarından biri. Simeone'nin takımı özellikle savunma disiplini ve geçiş oyununda çok güçlü. Fenerbahçe'nin burada puan çıkarmasını zor görüyorum.
Tahmin: 0 puan
🏠 Fenerbahçe 2-1 Roma
Roma maçını Fenerbahçe açısından oldukça kritik görüyorum. Kadıköy avantajıyla birlikte sarı-lacivertlilerin orta saha mücadelesini kazanarak üç puana ulaşabileceğini düşünüyorum.
Tahmin: 3 puan
✈️ Aston Villa 2-1 Fenerbahçe
Aston Villa deplasmanı Galatasaray'ın evinde oynayacağı maçtan farklı. Villa Park'ta İngiliz ekibinin tempoyu yükseltmesi Fenerbahçe açısından problem yaratabilir.
Tahmin: 0 puan
🏠 Fenerbahçe 2-0 Villarreal
Fenerbahçe'nin kazanmasını beklediğim karşılaşmalardan biri. Villarreal kaliteli olsa da Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin oyunun kontrolünü ele alacağını düşünüyorum.
Tahmin: 3 puan
✈️ Shakhtar 1-1 Fenerbahçe
Dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Fenerbahçe'nin deplasmanda riskleri azaltıp bir puanı hedeflemesi mantıklı olabilir.
Tahmin: 1 puan
🏠 Fenerbahçe 2-0 Slavia Prag
Fenerbahçe'nin fikstürdeki en net kazanması gereken maçlarından biri. Kadıköy'de Slavia karşısında ciddi bir favori olduklarını düşünüyorum.
Tahmin: 3 puan
✈️ LASK Linz 0-2 Fenerbahçe
LASK deplasmanı kolay değil ancak Fenerbahçe'nin kadro kalitesi burada belirleyici olmalı. Kontrollü bir oyunla üç puan alınabilir.
Tahmin: 3 puan
8 maç: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet
Toplam: 14 puan
Averaj tahmini: +4 / +6
Benim tahminim Fenerbahçe'nin 36 takımlı lig etabını 9. sırada tamamlaması.
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