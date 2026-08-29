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Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu...

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri belli oldu. Avrupa’nın devleriyle karşılaşacak iki temsilcimizin 8 maçlık fikstürünü yapay zekaya sorduk. İşte yapay zekanın maç maç skor tahminleri...

Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri belli olurken, iki temsilcimizi de birbirinden zorlu 8 maçlık bir fikstür bekliyor.

Avrupa’nın önemli ekipleriyle karşılaşacak olan iki takımın alacağı sonuçlar, üst tur yolunda belirleyici olacak.

Yapay zeka aracı ChatGPT Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri karşısında kaç puan toplayabileceğini ve lig aşamasını kaçıncı sırada tamamyabileceğini tahmin etmesini istedik.

İşte yapay zekanın her iki takım için de maç maç skor tahminleri...

GALATASARAY

Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu... 1

🏠 Galatasaray 1-3 Barcelona

Barcelona bana göre Galatasaray'ın en zor rakibi. Kendi sahasında taraftar desteğiyle sarı-kırmızılılar oyunun bazı bölümlerinde üstünlük kursa da Barcelona'nın hücum kalitesi sonucu belirleyebilir.

Tahmin: 0 puan

✈️ Paris Saint-Germain 2-1 Galatasaray

PSG deplasmanı Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri. Galatasaray'ın gol bulabileceğini düşünüyorum ancak Fransız ekibinin bireysel kalitesi ağır basar.

Tahmin: 0 puan

🏠 Galatasaray 2-1 Aston Villa

Bu maç Galatasaray'ın kilit karşılaşmalarından biri. Aston Villa güçlü olsa da RAMS Park atmosferi ve Galatasaray'ın hücum gücüyle üç puanın alınabileceğini düşünüyorum.

Tahmin: 3 puan

✈️ Sporting 1-1 Galatasaray

Sporting deplasmanında Galatasaray'ın kontrollü bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum. İki takımın da gol bulduğu dengeli bir maç ve değerli bir deplasman puanı çıkabilir.

Tahmin: 1 puan

🏠 Galatasaray 2-0 Feyenoord

Feyenoord ciddi bir rakip ancak iç sahada Galatasaray'ın üstünlük kurmasını bekliyorum. Özellikle kanatlarda ve hücum geçişlerinde sarı-kırmızılılar fark yaratabilir.

Tahmin: 3 puan

✈️ Lille 1-1 Galatasaray

Lille deplasmanı oldukça zorlu. Galatasaray'ın burada önceliğinin kaybetmemek olacağını düşünüyorum. Kontra ataklarla gol bulup İstanbul'a puanla dönmesi sürpriz olmaz.

Tahmin: 1 puan

🏠 Galatasaray 2-1 Stuttgart

Stuttgart'ın Avrupa seviyesinde önemli bir takım olduğunu geçen sezonlarda da gördük. Ancak Galatasaray evinde bu tarz maçlarda favori. Zorlanarak da olsa galibiyet bekliyorum.

Tahmin: 3 puan

✈️ AEK 0-2 Galatasaray

Galatasaray'ın fikstürdeki en kazanılabilir deplasmanlarından biri. Okan Buruk'un ekibinin kalite farkını ortaya koyup üç puanı alacağını düşünüyorum.

Tahmin: 3 puan

GALATASARAY TAHMİNİ

Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu... 2

8 maç: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet
Toplam: 14 puan
Averaj tahmini: +3 / +5

Benim tahminim Galatasaray'ın 36 takımlı lig etabını 10. sırada tamamlaması.

FENERBAHÇE

Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu... 3

🏠 Fenerbahçe 1-1 Liverpool

Kadıköy'de Liverpool'a karşı Fenerbahçe'nin dirençli bir performans göstereceğini düşünüyorum. Sarı-lacivertliler özellikle baskılı başlangıçla Liverpool'u zorlayabilir.

Tahmin: 1 puan

✈️ Atletico Madrid 2-0 Fenerbahçe

Atletico deplasmanı Fenerbahçe'nin en zor maçlarından biri. Simeone'nin takımı özellikle savunma disiplini ve geçiş oyununda çok güçlü. Fenerbahçe'nin burada puan çıkarmasını zor görüyorum.

Tahmin: 0 puan

🏠 Fenerbahçe 2-1 Roma

Roma maçını Fenerbahçe açısından oldukça kritik görüyorum. Kadıköy avantajıyla birlikte sarı-lacivertlilerin orta saha mücadelesini kazanarak üç puana ulaşabileceğini düşünüyorum.

Tahmin: 3 puan

✈️ Aston Villa 2-1 Fenerbahçe

Aston Villa deplasmanı Galatasaray'ın evinde oynayacağı maçtan farklı. Villa Park'ta İngiliz ekibinin tempoyu yükseltmesi Fenerbahçe açısından problem yaratabilir.

Tahmin: 0 puan

🏠 Fenerbahçe 2-0 Villarreal

Fenerbahçe'nin kazanmasını beklediğim karşılaşmalardan biri. Villarreal kaliteli olsa da Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin oyunun kontrolünü ele alacağını düşünüyorum.

Tahmin: 3 puan

✈️ Shakhtar 1-1 Fenerbahçe

Dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Fenerbahçe'nin deplasmanda riskleri azaltıp bir puanı hedeflemesi mantıklı olabilir.

Tahmin: 1 puan

🏠 Fenerbahçe 2-0 Slavia Prag

Fenerbahçe'nin fikstürdeki en net kazanması gereken maçlarından biri. Kadıköy'de Slavia karşısında ciddi bir favori olduklarını düşünüyorum.

Tahmin: 3 puan

✈️ LASK Linz 0-2 Fenerbahçe

LASK deplasmanı kolay değil ancak Fenerbahçe'nin kadro kalitesi burada belirleyici olmalı. Kontrollü bir oyunla üç puan alınabilir.

Tahmin: 3 puan

FENERBAHÇE TAHMİNİ

Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu... 4

8 maç: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet
Toplam: 14 puan
Averaj tahmini: +4 / +6

Benim tahminim Fenerbahçe'nin 36 takımlı lig etabını 9. sırada tamamlaması.

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