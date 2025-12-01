SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Yapay zekadan Fenerbahçe-Galatasaray maçı tahmini! İkisi de aynı sonucu söyledi

Kadıköy’de nefesler tutuldu, dev derbinin sonucunu herkes merak ederken yapay zeka robotları karşılaşmaya dair tahminde bulundu. Hem ChatGPT hem de Gemini, kritik eksikler, form grafikleri ve iç saha avantajını baz alarak dikkat çeken bir ön görüde bulundu. İşte detaylar...

Yapay zekadan Fenerbahçe-Galatasaray maçı tahmini! İkisi de aynı sonucu söyledi
Berker İşleyen

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala futbolseverler nefesini tutmuş durumda.

Her iki takım da 3 puan hesapları yaparken 32 puanlı Galatasaray liderliğini sürdürmek 31 puanlı Fenerbahçe ise zirve koltuğunun yeni sahibi olmak istiyor. Galatasaray'da sakat oyuncuların belirsizliği can sıkarken, geriden gelen Fenerbahçe ise moralli görünüyor.

Zorlu derbi öncesi Chat GPT ve Gemini'ye karşılaşmaya dair tahminlerini sorduk.

Mynet Anket Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?
Fenerbahçe kazanır
Berabere biter
Galatasaray kazanır
Bu anket 8 saat 5 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

CHATGPT: FENERBAHÇE GALİBİYETE YAKIN

Yapay zekadan Fenerbahçe-Galatasaray maçı tahmini! İkisi de aynı sonucu söyledi 1

Ünlü yapay zeka botu Chat GPT karşılaşmada kazananın Fenerbahçe olacağını söyledi. Chat GPT "Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi tüm gözler Kadıköy’de olacak; ev sahibi taraf sezon boyunca evinde gösterdiği güçlü performansla sahaya güvenle çıkarken, rakip olarak gelen Galatasaray da büyük maçlardaki tecrübesi ve derbi zihniyetiyle en az bir puanı almaya niyetli. Son istatistikler ve her iki ekibin genel hâli “denge” sinyali verse de, ev sahibi avantajı ve saha desteğiyle Fenerbahçe’nin galibiyete daha yakın olduğu kanaatindeyim; tahminim 2‑1 Fenerbahçe yönünde." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

GEMİNİ: FENERBAHÇE'YE DİRENEBİLMESİ ZOR

Google'ın yapay zeka botu Gemini de Chat GPT gibi Fenerbahçe'yi favori olarak açıklarken "Galatasaray'ın savunma kanatlarındaki kritik eksikleri ve Fenerbahçe'nin son haftalardaki yüksek gol formunu birleştirdiğimizde; ibre, taraftar avantajıyla birlikte ev sahibini gösteriyor. Galatasaray'ın eksik savunma hattının, Fenerbahçe'nin tempolu kanat organizasyonlarına direnebilmesi zor görünüyor. Tahminim:Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray" dedi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde PAZARTESİ detayı! Daha önce 3 kez…Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde PAZARTESİ detayı! Daha önce 3 kez…
Derbide sürpriz isim! O da Kadıköy'de olacakDerbide sürpriz isim! O da Kadıköy'de olacak
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.