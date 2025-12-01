Yapay zekadan Fenerbahçe-Galatasaray maçı tahmini! İkisi de aynı sonucu söyledi

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala futbolseverler nefesini tutmuş durumda.

Her iki takım da 3 puan hesapları yaparken 32 puanlı Galatasaray liderliğini sürdürmek 31 puanlı Fenerbahçe ise zirve koltuğunun yeni sahibi olmak istiyor. Galatasaray'da sakat oyuncuların belirsizliği can sıkarken, geriden gelen Fenerbahçe ise moralli görünüyor.

Zorlu derbi öncesi Chat GPT ve Gemini'ye karşılaşmaya dair tahminlerini sorduk.

CHATGPT: FENERBAHÇE GALİBİYETE YAKIN

Ünlü yapay zeka botu Chat GPT karşılaşmada kazananın Fenerbahçe olacağını söyledi. Chat GPT "Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi tüm gözler Kadıköy’de olacak; ev sahibi taraf sezon boyunca evinde gösterdiği güçlü performansla sahaya güvenle çıkarken, rakip olarak gelen Galatasaray da büyük maçlardaki tecrübesi ve derbi zihniyetiyle en az bir puanı almaya niyetli. Son istatistikler ve her iki ekibin genel hâli “denge” sinyali verse de, ev sahibi avantajı ve saha desteğiyle Fenerbahçe’nin galibiyete daha yakın olduğu kanaatindeyim; tahminim 2‑1 Fenerbahçe yönünde." ifadelerini kullandı.

GEMİNİ: FENERBAHÇE'YE DİRENEBİLMESİ ZOR

Google'ın yapay zeka botu Gemini de Chat GPT gibi Fenerbahçe'yi favori olarak açıklarken "Galatasaray'ın savunma kanatlarındaki kritik eksikleri ve Fenerbahçe'nin son haftalardaki yüksek gol formunu birleştirdiğimizde; ibre, taraftar avantajıyla birlikte ev sahibini gösteriyor. Galatasaray'ın eksik savunma hattının, Fenerbahçe'nin tempolu kanat organizasyonlarına direnebilmesi zor görünüyor. Tahminim:Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray" dedi.