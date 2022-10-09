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Yapı Kredi Yatırım, 19. şubesini Diyarbakır' da açtı

09.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy: - "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her noktadan en iyi şekilde karşılamaya, teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaparak yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Yatırım, yatırımcılara daha yakından ve yerinde hizmet sunabilmek için Diyarbakır şubesini hizmete açtı.

Yapı Kredi Yatırım açıklamasına göre, Diyarbakır şubesi, hisse senedi, vadeli işlemler, foreks, opsiyon ve yurt dışı piyasalar gibi sermaye piyasaları ürünlerinde yatırımcılara destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Yapı Kredi Yatırım olarak son 5 yıldır işlem hacminde sektör liderliğini koruduklarını belirterek, müşterilerinin piyasa takibini ve portföylerinin yönetimini kolaylaştırmak için hizmet kalitesini sürekli artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Diyarbakır'da açtıkları şube ile yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda sınırları kaldırdıklarını aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Geniş ürün yelpazemiz sayesinde yerleşik bireysel ve kurumsal yatırımcılar güvenilir çözümlere kolayca ulaşabiliyor. Yatırım danışmanlarımız sermaye piyasalarındaki gelişmeleri anında değerlendirip yorumlayarak müşterilerimize ayrıcalıklı hizmet sunuyor. Yerli ve yabancı hisse senedi, gelişmiş türev işlemlerinden danışmanlık hizmetlerine kadar müşterilerimizin daima yanında olabilmek için şube ağımızı genişletmeye de devam ediyoruz. Diyarbakır'da açtığımız yeni şubemizle birlikte bölgede yer alan müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verecek, daha yakından hizmet sağlayacağız. Türkiye genelinde hizmet verdiğimiz 19 şubemizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını her noktadan en iyi şekilde karşılamaya, teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaparak yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz."

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Diyarbakır yapı kredi yatırım

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