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Yapı Kredi'nin emeklilere ödül kampanyası 30 Eylül'de sona erecek

25.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi'nin emeklilere ödül kampanyası 30 Eylül'de sona erecek

İSTANBUL (AA) - Üç yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler, 7 bin 500 liraya varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 30 Eylül'e kadar yararlanabiliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye'deki milyonlarca emeklinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Üç yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler, 7 bin 500 liraya varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 30 Eylül'e kadar yararlanabiliyor.

Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeye gitmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını kolayca, şubeye gitmeye gerek kalmadan Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.

Kampanya kapsamında maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan; bir aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1.500 TL- 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Tüm bunlara ek olarak, 30 Eylül'e kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 30 Eylül'e kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor.

Ayrıca, emekli tanıdıklarına referans olarak, tanıdıklarının emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımasını sağlayanlar için "Emekli Referans" kampanyası da 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının Yapı Kredi’ye taşınmasını sağlayan banka müşterileri, her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

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