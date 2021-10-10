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Yapımcıdan kafa karıştıran Squid Game 2. sezon açıklaması

10.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popülerliği giderek artan Netflix dizisi Squid Game'in yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Hwang dong-hyuk, dizinin yeni sezonunda büyük bir değişikliğe işaret etti.

Yapımcıdan kafa karıştıran Squid Game 2. sezon açıklaması

Yayınlandığı andan itbaren büyük ses getiren ve Netflix'in en çok izlenen yapımları arasından yer alan Kore dizisi Squid Game'in yapımcısı Hwang dong-hyuk'dan ikinci sezonla ilgili açıklama geldi.

İkinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı, eğer ki yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapılacağını bildirdi.

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Squid Game'in yapımcısı dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikâyesinin ana konu olacağını açıkladı.

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Netflix
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