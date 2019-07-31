Yapımı 100 yıl süren doğunun incisi İshakpaşa Sarayı

İran gezime Van'dan başlayacağım için ilk durağım Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshakpaşa Sarayı oldu. Topkapı Sarayından sonra ülkemizin son devirde yapılmış en ünlü ve değerli saraylarından İshakpaşa sarayını görmeyi çok istiyordum. Sarayın yapımının yaklaşık 100 yıl sürmesi ise ayrı bir heyecan verici bilgiydi benim için. Saraya Ağrı şehir merkezinden araba kiralama yaparak ulaşabilirsiniz.

Van'da öğretmenlik yapan Halil Bayar ve Pınar Ceylan hocam ile yöreyi biraz daha yakından tanıma fırsatı yakaladım. İlçeye geldikten sonra Hasan hocam ile birlikte şehrin 5 kilometre uzağındaki sarp tepe üzerine kurulu İshakpaşa sarayına giriş ücretli, müze kartınız yok ise ücret 5 TL ye sarayı gezebilirsiniz.

18.Yüzyıl Osmanlı mimarisinin yaşatılan en güzel örneklerinden olan saray aslında saraydan çok külliye özelliğinde. Sanatsal işlemeleri taş işçiliği ve oymacılığı ile gerçekleştirildiği için gerçekten büyüleyici. İshakpaşa sarayı tam bir sanat eseri. Saray kızıl toprak rengine yakın olduğu için gün batımına denk gelen şansım yüzünde çok güzel fotoğraflar yakalayabilme imkanım oldu.