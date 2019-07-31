Mynet Trend

Yapımı 100 yıl süren doğunun incisi İshakpaşa Sarayı

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 31.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

İshakpaşa Sarayı doğunun incisi, ülkeminiz en önemli saraylarından birisi. Instagram’da Gezgininayakizleri hesabının sahibi gezgin Cüneyt Durhan sizler için yazdı. Keyifli okumalar!

Yapımı 100 yıl süren doğunun incisi İshakpaşa Sarayı
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-07 06:00:00
Van
2019-08-07 10:05:00
DÖNÜŞ
Van
2019-08-14 13:45:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-14 20:10:00
1424.46 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-07 06:20:00
Van
2019-08-07 10:05:00
DÖNÜŞ
Van
2019-08-14 16:00:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-14 18:10:00
1053.52 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-07 02:15:00
Van
2019-08-07 10:05:00
DÖNÜŞ
Van
2019-08-14 20:30:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-14 22:40:00
5517.47 TL
SATIN AL

İran gezime Van'dan başlayacağım için ilk durağım Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshakpaşa Sarayı oldu. Topkapı Sarayından sonra ülkemizin son devirde yapılmış en ünlü ve değerli saraylarından İshakpaşa sarayını görmeyi çok istiyordum. Sarayın yapımının yaklaşık 100 yıl sürmesi ise ayrı bir heyecan verici bilgiydi benim için. Saraya Ağrı şehir merkezinden araba kiralama yaparak ulaşabilirsiniz.

Van'da öğretmenlik yapan Halil Bayar ve Pınar Ceylan hocam ile yöreyi biraz daha yakından tanıma fırsatı yakaladım. İlçeye geldikten sonra Hasan hocam ile birlikte şehrin 5 kilometre uzağındaki sarp tepe üzerine kurulu İshakpaşa sarayına giriş ücretli, müze kartınız yok ise ücret 5 TL ye sarayı gezebilirsiniz.

18.Yüzyıl Osmanlı mimarisinin  yaşatılan en güzel örneklerinden olan saray aslında saraydan çok külliye özelliğinde.  Sanatsal işlemeleri  taş işçiliği ve oymacılığı ile gerçekleştirildiği için gerçekten büyüleyici. İshakpaşa sarayı tam bir sanat eseri. Saray kızıl toprak rengine yakın olduğu için gün batımına denk gelen şansım yüzünde çok güzel fotoğraflar yakalayabilme imkanım oldu.

saray2

Saray içinde; divan salonun duvarlarında Türk hat sanatının ayet ve beyitleri gerçekten ilgi çekici. Sarayın avlusundaki kesme taştan yapılmış sekizgen türbe ise Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden. Saray 14 bölümden oluşmaktadır.
Dış cephe
Birinci ve ikinci avlu
Selamlık Dairesi
Aşevi
Cami binası
Hamam
Harem dairesi ve odaları
Merasim ve eğlence salonu
Tak kapılar
Cephanelik
Zindan
Fırın
Türbe binası
Ve iç mimari bölümleri ( kapılar –pencereler – dolaplar )

saray3

Saraya yakın zamanda yapılan restorasyon berbat etmiş. Yan avludaki plaka ile kapatılan yerler ise güzelim tarihi eserin içine etmişler resmen. Bir mimari ancak bu kadar bozulabilir. İnşallah kısa zamanda bu hatalar düzeltilir, sarayın altından yapılmış kapısı ise 1917 Rus ihtilalında Ruslar tarafından kaçırılmış ve şu an Moskova müzesinde sergileniyormuş. Dünyanın ilk kalorifer döşenen sarayı olarak da bilinen bu sarayın aslında tarihimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.

saray4

2000 yılında Unesco Geçici Miras Listesine giren ülkemizin en doğusundaki bu muhteşem yapı mutlaka ziyaret edilmeli. Gerçekten görkemli bir saray. Bir saatlik ziyaretten sonra şimdi 20 km uzaklıktaki Bazargan Sınır kapısına. Gece uzun bir yolculukla sınırdan Tebriz'e hareket edeceğim.

Keşfetmeniz dileğiyle...

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 antik kentTürkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent
Tarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla sizi büyüleyecekTarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla sizi büyüleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İshakpaşa Sarayı Seyahat

En Çok Okunan Trend Haberler

Araçlara sakın bunu yapmayın! Cezası 9 bin 898 TL!

Araçlara sakın bunu yapmayın! Cezası 9 bin 898 TL!

Evin bahçesinde olanları görünce mezar yaptırdı

Evin bahçesinde olanları görünce mezar yaptırdı

Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi

Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi

Gören şoke oluyor! Bir ucu bahçeye, diğer ucu tarlaya çıkıyor

Gören şoke oluyor! Bir ucu bahçeye, diğer ucu tarlaya çıkıyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1800'lü yıllardan beri kazılan kent: Asos

Bu kent 1800'lü yıllardan bu yana keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye’de görülmesi gereken 10 antik kent

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent

Tarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla Kastamonu’da gezilecek yerler

Tarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla sizi büyüleyecek

Tarih boyunca 18 medeniyetin yerleşim yeri Osmaneli

Medeniyetlerin birleşme noktasında tarihi yolculuk

Sümela Manastırı turistlerin gözdesi oldu

3 yıl sonra ilk! Akın akın oraya gidiyorlar

Tarlaların arasına gizlenmiş müthiş güzellik: Kayaarası Kanyonu

Tarlaların arasına gizlenmiş müthiş güzellik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.