Yapımı 4 ay sürdü: 500 kiloluk düğün pastası görenleri şaşırttı

İspanyol pasta şefi Marc Suárez'in son eseri, klasik düğün pastalarından oldukça farklı görüntüsüyle dikkat çekti. Suudi bir ailenin düğünü için hazırlanan dev pasta, 3,5 metre yüksekliğe ve 1,8 metre genişliğe ulaştı. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki eserin hazırlanması dört ay sürdü.

DÜĞÜN PASTASI İÇİN AYLARCA ÇALIŞTI

Lüks ve detaylı pastalarıyla tanınan Marc Suárez, özel sipariş üzerine hazırladığı eser için önce yaklaşık bir buçuk ay boyunca konsept üzerinde çalıştı. Tasarımın belirlenmesinin ardından üretim aşaması yaklaşık dört ay sürdü.

Pastanın büyüklüğü ve içerdiği detaylar nedeniyle Suárez bu kez tek başına çalışamadı. Normalde çalışmalarını yalnız sürdüren şef, projede pasta şefi arkadaşlarından ve onların aile üyelerinden yardım aldı.

Suárez, 33 bin şeker hamuru yaprağının hazırlanması, boyanması ve pastaya dallar ile çiçekler şeklinde yerleştirilmesinin başlı başına büyük bir çalışma gerektirdiğini belirtti.

33 BİN YAPRAK TEK TEK HAZIRLANDI

Pastanın hazırlanmasında toplam yaklaşık 1.800 saatlik çalışma gerçekleştirildi. Kullanılan 33 bin yaprağın her biri hazırlanarak boyandı ve daha sonra pastanın dekorasyonuna dahil edildi.

Ortaya çıkan eser 3,5 metre yüksekliğinde ve 1,8 metre genişliğinde dev bir yapıya dönüştü. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki pasta, geleneksel bir düğün pastasından çok büyük bir sanat eseri veya anıt görünümüne kavuştu.

PARİS OPERA GARNİER'DE SERGİLENDİ

Dev pasta, düğün töreni için Paris'teki Opera Garnier'de görücüye çıkarıldı. Suudi çiftin kimliğinin açıklanmadığı belirtildi.

Suárez'e göre çift, sıradan bir pasta yerine düğünlerine ve törenin gerçekleştirildiği gösterişli mekana gönderme yapan anıtsal bir tasarım istedi. Bu nedenle ortaya çıkan eser, yalnızca yenilecek bir pasta olmaktan çıkarılarak etkinliğin dekorasyonunun önemli bir parçası haline getirildi.

PASTANIN YALNIZCA YÜZDE 0,1'İ GERÇEK PASTA

Dev eserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise ağırlığının ve büyüklüğünün tamamının yenilebilir kekten oluşmaması. Suárez'in açıklamasına göre pastanın yalnızca yaklaşık yüzde 0,1'i gerçek pasta.

Eserin geri kalan büyük bölümü elle şekillendirilen şeker hamuru ve beyaz çikolatadan oluşturuldu. Böylece 500 kilogramlık dev tasarımın yüksekliğini ve ayrıntılı dekorasyonunu koruyabilmesi sağlandı.

Marc Suárez'in bu çalışması, geleneksel düğün pastası anlayışının çok ötesine geçerek pastacılık ile heykel sanatını bir araya getiren sıra dışı tasarımlardan biri olarak öne çıktı.