Yapımı pratik, lezzeti inanılmaz: Dağılmayan, çatlamayan kadınbudu için en önemli püf noktası

Adından köfte geçse de klasik köfte tariflerinden uzakta olan kadınbudu köfte tarifi, lezzetiyle damak çatlatıyor. Bununla birlikte malzeme listesinde yer alan pirinci artan pilavınızla da değiştirebilirsiniz. Bu sayede pilavınızı da değerlendirmiş olursunuz.

KADINBUDU MALZEMELERİ

1/2 kilogram dana kıyma

2 adet kuru soğan

1 kahve fincanı pirinç

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Sıvı yağ

1 su bardağı un

1 çay bardağı kaynamış su

KADINBUDU NASIL YAPILIR?

Pirinci iyice yıkayıp süzün 10-15 dakika sıcak su içinde bekletip, yumuşayıncaya kadar haşlayın ve suyunu süzün.

Soğanları ince ince küp küp doğrayın ve kızdırılmış sıvı yağ içine koyun. Kıymanın yarısını da ekleyin ve kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip kıyma suyunu çekene kadar bekleyin. Ateşten alıp soğumaya bırakın.

Diğer tarafta çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, haşlanmış pirinç ve 1 adet yumurtayı bir karıştırma kabına koyun tuzla ve karabiberle tatlandırın. 10 dakika iyice yoğurun.

Bu arada tavaya yağ koyup kızdırın. Köftelerden yumurta büyüklüğünde parçalar alıp yassı bir şekil verin.

2 adet yumurtayı çırpın. Köfteleri önce una sonra yumurtaya bulayın ve kızgın yağda kızartın.

Kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve servis edin.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kadınbudu köftenin lezzetli olmasını istiyorsanız kullanacağınız kıymanın az yağlı ve iki kere çekilmiş olduğundan emin olun.

Pirinçleri 10-15 dakikadan fazla haşlamayın. Fazla haşladığınız pirinçler köftenin lezzetini bozabilir.

Daha çıtır, dağılmayan ve lezzetli bir kadınbudu köfte için harcınızın üzerine az miktarda un serperek yoğurun.

Dün akşamdan kalan pirinç pilavınız varsa kadınbudu köftesinde değerlendirebilirsiniz.



