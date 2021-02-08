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İster kızart, ister haşla: Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Tadına doyum olmayan bir ana yemek olan içli köfte tarifi, meşakkatli bir yemektir. Birçok kişi içli köfte hamuru yapılışını tutturamaz, piştikten sonra ise hamurda dağılmalar olur. Şimdi vereceğimiz içli köfte tarifi ile bu problemleri yaşamayacaksınız. İçli köfte nasıl yapılır sorusuna en lezzetli ve doğru cevabı veriyoruz.

İster haşlayarak yapın ister kızartarak. İçli köfte kuşkusuz her şekilde ayıla bayıla tükettiğimiz lezzetlerden. Püf noktalarını ve adım adım yapılışını uyguladıktan sonra ise en iyisini sizin yapacağınıza eminiz. İşte şef Semen Öner tarifiyle içli köfte yapılışı.

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 2 adet orta boy soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı biber
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Hamurun malzemeleri

  • 500 gram bulgur
  • Yağsız kıyma
  • İrmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası

İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI

  • Tereyağını geniş bir tencere yada tavaya alın. İnce ince kıydığınız soğanları hafifçe pembeleşene kadar orta ateşte kavurun. Daha sonra kıymayı ekleyip suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.
  • İçine ceviz ve baharatlarını ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. Ocaktan alın.
  • Soğuyan içi elinizde önce yuvarlayıp sıkarak fotoğraf 1 deki gibi şekillendirin ve streç filmle üzerini kaparak buzdolabına koyun. Dış hamuru hazırlanıncaya kadar içler katılaşsın.

Dış hamurun yapımı

  • İnce bulgurun üzerini biraz geçecek kadar kaynar su ilave edilip şişmesini bekleyin. Şişen bulgurun içine geri kalan tüm mazlemeleri ekleyerek yaklaşık 15 dk (arada su ekleyerek) yoğurun.
  • Elinizi yağlayın kıvama gelen harçtan yumurtadan büyük parçalar koparın ve avuç içinize alarak yuvarlayın.
  • Avuç içinizde yuvarladığınız hamurun ortasına yavaş yavaş bastırıp yanlarından sıkarak fotoğraftaki gibi ortasına bir delik açın.
  • Hamurdaki delik yeteri kadar büyüdüğünde katılaşan iç harcı içine sokun.
  • Elinizde döndürerek hafif hafif döndürerek ve bastırark tüm iç malzemeyi yaplayın. Kapatacağınız ucu hamuru zedelemeden hafif hafif sıkın ve düzeltin (fazlalık varsa ucundan koparabilirsiniz.)
  • Doldurduğunuz içli köfteleri geniş bir tepsiye aralık bırakarak dizin.

Kızartarak pişirmek için

Geniş ve derin bir tencerede bolca yağı kızdırın. Kızgın yağda köftelerin kabuğu koyulaşıncaya kadar kızartılıp, kevgir yardımıyla peçete serilmiş tabağa alın..

Haşlayarak pişirmek için

Haşlama yapmak için yine derin bir kapta su kaynatılır, suya tuz ve biraz sıvı yağ eklenir. Köfteler kaynar suda 2-3 dakika kadar pişirilir. Sudan çıkarılan köfteler birbirine değmeyecek şekilde servis tabaklarına alınır. Afiyet olsun.

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İÇLİ KÖFTE PÜF NOKTALARI NELERDİR?

  • İçli köftenin haşlanma aşamasında dağılmaması için kaynayan suya bir miktar tuz atın. Ardından köfteleri kaynayan suya ilave ederek pişirin.
  • Dilerseniz hamura da kavrulmuş sade kıyma ekleyebilirsiniz.
  • İç harcın tane tane olması için kıymayı kavurma aşamasında içine muhakkak bir miktar sıcak su eklemelisiniz.
  • Kolay içli köfte hazırlamak için ise şu yöntemi izleyebilirsiniz: İçli köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde bir parça koparın. Hamuru yağlı kağıt arasında orta incelikte açın. İçine harcından ekledikten sonra poğaça gibi hamuru kapatın.
  • İçli köfte makinesi kullanarak da hamuru en kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bu da farklı bir püf noktası.

İÇLİ KÖFTE KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon haşlanmış içli köfte 330 kaloridir.
Bir porsiyon kızarmış içli köfte ise 350 kaloridir.

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