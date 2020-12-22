İsrafa son! Artan pilavı değerlendirmenin leziz yolu: Pirinç topu tarifi

Dün akşamki yemekten çok fazla pilav arrtı ve onunla ne yapacağını düşünmekte zorlanıyor musun? 8 kişilik bu lezzetli pirinç topunu yapmayı dene!

PİRİNÇ TOPU MALZEMELERİ

2 su bardağı pişmiş ve soğutulmuş pirinç

50 gram parmesan

3 yumurta

8 parça halinde 1 top mozzarella peyniri

1 su bardağı ekmek kırıntıları

Yağ (Kızartmak için)

Marinara sosu

PİRİNÇ TOPU YAPILIŞI