YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İsrafa son! Artan pilavı değerlendirmenin leziz yolu: Pirinç topu tarifi

İsrafa son! Artan pilavı değerlendirmenin leziz yolu: Pirinç topu tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İsrafa son! Artan pilavı değerlendirmenin leziz yolu: Pirinç topu tarifi

Arada bir çok fazla pilav veya makarna pişiren sadece biz olmadığımızı tahmin ediyoruz. Hal böyle olunca israf da kaçınılmaz oluyor. Ancak artık artan pilavı değerlendirmenin yolunu biliyoruz. Hadi kolları sıvayın ve bu lezzetli pirinç topunu deneyin.

Dün akşamki yemekten çok fazla pilav arrtı ve onunla ne yapacağını düşünmekte zorlanıyor musun? 8 kişilik bu lezzetli pirinç topunu yapmayı dene!

PİRİNÇ TOPU MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı pişmiş ve soğutulmuş pirinç
  • 50 gram parmesan
  • 3 yumurta
  • 8 parça halinde 1 top mozzarella peyniri
  • 1 su bardağı ekmek kırıntıları
  • Yağ (Kızartmak için)
  • Marinara sosu

PİRİNÇ TOPU YAPILIŞI

  • Orta ateşte ocağa büyük ve ağır tabanlı bir tencere koyun ve üzerine iyi bir yağ tabakası ekleyin (bunu daha sonra kızartmak için kullanmanız gerekecek).
  • Pişmiş pilav, Parmesan ve bir yumurtayı bir kasede birleştirin ve ellerinizle karıştırın.
  • Karışımdan biraz alın ve bir top haline getirin. Sekiz tane elde edene kadar bunu yapın. Her topa bir parça mozzarella peyniri koyun.
  • Kalan iki yumurtayı küçük bir kapta çırpın. Yeni yaptığınız topları yumurtaya daldırın ve ekmek kırıntılarında yuvarlayın.
  • Yağın yüksek ısıda ısınmasına izin verin ve içine iki veya üç pirinç topunu dikkatlice koyun.
  • Topları tamamen pişene ve dışı altın olana kadar kızartın.
  • Topları yağdan çıkarmak için bir kaşık kullanın ve ardından kağıt havlularla kaplı bir tabağa koyun. Topları yaklaşık bir dakika kurumaya bırakın, üzerine tuz serpin ve marinara sos ile servis yapın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Kendisi nefis, adı garip: Arı sokması pastası tarifiKendisi nefis, adı garip: Arı sokması pastası tarifi
Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Tadına asla bakamayacağız! Servet değerinde

Tadına asla bakamayacağız! Servet değerinde

Kendisi nefis, adı garip: Arı sokması pastası tarifi

Kendisi nefis, adı garip: Arı sokması pastası tarifi

Un yok, fırın derdi yok! Dünyanın en iyi çikolatalı tatlısı

Un yok, fırın derdi yok! Dünyanın en iyi çikolatalı tatlısı

Uğraştığınıza değecek, parmaklarınızı yiyeceksiniz

Uğraştığınıza değecek, parmaklarınızı yiyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Un yok, fırın derdi yok! Dünyanın en iyi çikolatalı tatlısı: Çikolatalı markiz pasta tarifi

Un yok, fırın derdi yok! Dünyanın en iyi çikolatalı tatlısı

Lazanya hamuru nasıl yapılır? Evde lazanya yapımının püf noktları nelerdir? Lazanya malzemeleri nelerdir? Lazanya nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Lazanya tarifi

Uğraştığınıza değecek, parmaklarınızı yiyeceksiniz

Kendisi nefis, adı garip Alman pastası: Arı sokması pastası tarifi

Kendisi nefis, adı garip: Arı sokması pastası tarifi

Mikrodalgada pişiyor, şipşak hazırlanıyor: Çikolatalı kurabiye tarifi

Mikrodalgada pişiyor, şipşak hazırlanıyor

Kabına sığamayacak! Kabarmayan hamur için kolları sıvayın çözümünü anlatıyoruz

Kabına sığamayacak! Kabarmayan hamur için kolları sıvayın

Kırmızı kadife keke rakip! Farklılık arayanlar için kırmızı kadife kurabiye tarifi

Kırmızı kadife keke rakip! Farklılık arayanlar için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.