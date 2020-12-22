İsrafa son! Artan pilavı değerlendirmenin leziz yolu: Pirinç topu tarifi

Dün akşamki yemekten çok fazla pilav arrtı ve onunla ne yapacağını düşünmekte zorlanıyor musun? 8 kişilik bu lezzetli pirinç topunu yapmayı dene!
PİRİNÇ TOPU MALZEMELERİ
- 2 su bardağı pişmiş ve soğutulmuş pirinç
- 50 gram parmesan
- 3 yumurta
- 8 parça halinde 1 top mozzarella peyniri
- 1 su bardağı ekmek kırıntıları
- Yağ (Kızartmak için)
- Marinara sosu
PİRİNÇ TOPU YAPILIŞI
- Orta ateşte ocağa büyük ve ağır tabanlı bir tencere koyun ve üzerine iyi bir yağ tabakası ekleyin (bunu daha sonra kızartmak için kullanmanız gerekecek).
- Pişmiş pilav, Parmesan ve bir yumurtayı bir kasede birleştirin ve ellerinizle karıştırın.
- Karışımdan biraz alın ve bir top haline getirin. Sekiz tane elde edene kadar bunu yapın. Her topa bir parça mozzarella peyniri koyun.
- Kalan iki yumurtayı küçük bir kapta çırpın. Yeni yaptığınız topları yumurtaya daldırın ve ekmek kırıntılarında yuvarlayın.
- Yağın yüksek ısıda ısınmasına izin verin ve içine iki veya üç pirinç topunu dikkatlice koyun.
- Topları tamamen pişene ve dışı altın olana kadar kızartın.
- Topları yağdan çıkarmak için bir kaşık kullanın ve ardından kağıt havlularla kaplı bir tabağa koyun. Topları yaklaşık bir dakika kurumaya bırakın, üzerine tuz serpin ve marinara sos ile servis yapın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum