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'Yapma Zidane!' Gizlice Türkiye'ye geldi ve...

04.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Real Madrid, Juventus, Bordeaux gibi dev kulüplerde top koşturmasının ardından aktif futbolculuk kariyerini noktalayan ve Real Madrid'e teknik direktör olarak dönen ancak geçtiğimiz yıl görevinden ayrılan Zinedine Zidane'ın geçtiğimiz ay gizlice Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Tecrübeli futbol adamının geliş nedeni ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

'Yapma Zidane!' Gizlice Türkiye'ye geldi ve...

2006 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığı Real Madrid'e teknik direktör olarak dönen Zinedine Zidane, geçtiğimiz yıl ikinci kez başına geçtiği Real Madrid ile yollarını ayırmıştı.

İSTANBUL'A GELDİ!

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Futbolculuk döneminde Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi önemli kulüplerde top koşturan efsane futbolcunun geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldiği ve ikonikleşmiş olan kelliğine son vermek için saç ektirdiği öğrenildi.

OPERASYON GEÇİRDİ!

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Hürriyet'in haberine göre; Geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul'a gelerek operasyon geçirdi. Sağlık turizminde ve özellikle saç ekimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye'nin methini duyan Zidane, haberin duyulmasını istemediği için bütün rezervasyonlarını menajeri adına yaptırdı.

2 HAFTA KALDI

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İki hafta boyunca İstanbul'da lüks bir otelde kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa'ya döndü. Zidane'ın saç ektirmesi olayı sosyal medyada da kısa sürede yayılırken, futbolseverler Zidane için 'Kelliğin yakıştığı tek adam' , 'Yapma Zidane' gibi yorumlarda bulundu.


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İstanbul son dakika haber zidane
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