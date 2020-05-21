Yaprak Dökümü dizisi ne zaman başlıyor? Yaprak Dökümü tekrar bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?

Başrollerinde; Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı sevilen dizi Yaprak Dökümü teve2'de yeniden başlıyor. Unutulmaz konusu ve oyuncuları ile efsane dizi Yaprak Dökümü tekrardan ekranlarda olacak.

Tekrarlarıyla bile yüksek reyting almayı başaran fenomen dizi Yaprak Dökümü, 25 Mayıs Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.30’da teve2’de olacak.



Yaprak Dökümü Eylül 2006 ile Aralık 2010 tarihleri arasında Kanal D'de ekrana gelmişti. 5 sezon boyunca 174 bölüm yayınlanan dizi, yayınlandığı yıllarda ekrana damga vurmuştu.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NEDİR?

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.