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Yaprak Dökümü ekrana dönüyor! Yaprak Dökümü tekrar bölümleri hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

11.12.2020 23:11 | Son Güncelleme:
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Yaprak Dökümü ekrana dönüyor! Yaprak Dökümü tekrar bölümleri hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Türk televizyonlarının efsane dizilerinden olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlarda. Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü adlı eserinden uyarlanan dizi 5 sezon boyunca Kanal D'de ekrana gelmiş ve reyting rekorları kırmıştı. Tekrar bölümleriyle bile çok izlenen dizi hafta içi her gün yayınlanacak. Peki Yaprak Dökümü dizisi hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı sevilen dizi Yaprak Dökümü Kanal D'de yeniden başlıyor. Unutulmaz konusu ve oyuncuları ile efsane dizi Yaprak Dökümü tekrar bölümleriyle ekranlarda olacak.

Tekrarlarıyla bile yüksek reyting almayı başaran fenomen dizi Yaprak Dökümü, 14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 11.00'da Kanal D'de olacak.

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Yaprak Dökümü Eylül 2006 ile Aralık 2010 tarihleri arasında Kanal D'de ekrana gelmişti. 5 sezon boyunca 174 bölüm yayınlanan dizi, yayınlandığı yıllarda ekrana damga vurmuştu.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NEDİR?

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

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