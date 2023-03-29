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Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sini bir de şimdi görün! Güzelliğiyle baş döndürüyor

29.03.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü'nde evin küçük kızı Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli şimdilerde 22 yaşında güzel bir genç kız. Diziden sonra eğitimine ağırlık veren genç oyuncu Hukuk fakültesi öğrencisi. Sanat camiasından uzak bir hayat tercih eden Ceceli, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sini bir de şimdi görün! Güzelliğiyle baş döndürüyor

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü dizi uyarlaması olarak Kanal D’de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reyting listelerini alt üst etmişti.

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Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin rol aldığı dizide evin küçük kızı Ayşe'ye Şebnem Ceceli hayat verdi.

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Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü'ndeki performansı ile büyük beğeni toplamıştı. Ünlü isim kariyerine oyuncu olarak devam etmedi ve hukuk fakültesini kazandı.

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Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

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2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

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Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır.

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Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürmeye karar vermiştir.

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