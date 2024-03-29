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Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan yıllar sonra gelen 'Tuvalet' itirafı: "Bu bayağı bir olay oldu"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 10:49
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Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güven Hokna katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Hokna, çektiği bir dizi setinde tuvalet temizlediğini itiraf etti.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan yıllar sonra gelen 'Tuvalet' itirafı: "Bu bayağı bir olay oldu"

Yaprak Dökümü dizisinin finalinin üstünden yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan dizinin oyuncuları sık sık merak konusu oluyor.

Dizide 'Hayriye Hanım' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali merak ediliyordu.

Hokna, Aramızda Kalmasın programına katıldı. Usta oyuncu hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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"ÜZÜLEREK TEMİZLEDİM"

Hokna, "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaleteni temizledim" itirafında bulundu. Konuyla ilgili usta oyuncu şunları ifade etti:

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"Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerekir. Set kalabalık yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Bende temiz titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim. Çünkü bu benim görevim hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu. "

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Güven Hokna Oyuncu karakteri kadınları
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