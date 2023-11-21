Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Hayriye Tekin'i Güven Hokna, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Önceki gün bir ödül töreninde ortaya çıkan Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Golden Palm Awards Ödül Töreni'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olan Güven Hokna'nın verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.

Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.







