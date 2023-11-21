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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

21.11.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran 'Yaprak Dökümü' adlı dizide hayat verdiği Hayriye Tekin karakteri ile hafızalarımıza kazınan duayen tiyatro ve dizi oyuncusu Güven Hokna uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Önceki gün bir ödül törenine katılan ünlü isim son haliyle gündem oldu. Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Hayriye Tekin'i Güven Hokna, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

yaprak dökümü Güven Hokna

Önceki gün bir ödül töreninde ortaya çıkan Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Golden Palm Awards Ödül Töreni'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olan Güven Hokna'nın verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

Güven Hokna SON HALİ

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

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Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.

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Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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