Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu! "Mithat'tan eser kalmamış"

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan başarılı isim Mustafa Avkıran, yıllar içerisinde ekranların tanınan simalarından biri oldu. Oyuncu kimliğiyle anılan Mustafa Avkıran, bu defa son haliyle dikkat çekti.

ADETA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Mustafa Avkıran, başarılı oyunculuk performansı sergilediği Yaprak Dökümü dizisinin ardından Av Mevsimi, Kuzey Güney, Yeni Gelin, Çukur gibi yapımlarda da rol aldı.

Yılların oyuncusu Avkıran, son haliyle dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarına takipçileri, "Mithat'tan eser kalmamış", "Başarılı sanatçı" gibi yorumlar geldi.

59 yaşındaki oyuncu 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı tamamladı.

Bir dönem tiyatroda müdürlük de yapan Avkıran, birden fazla oyuna çıktı.





