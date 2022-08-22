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Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu! "Mithat'tan eser kalmamış"

22.08.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Avkıran, seneler önce final yapan Yaprak Dökümü dizisindeki, Ferhunde'nin sevgilisi Mithat rolüyle akıllara kazındı. Dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelen başarılı oyuncu, son haliyle dikkat çekti.

Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu! "Mithat'tan eser kalmamış"

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan başarılı isim Mustafa Avkıran, yıllar içerisinde ekranların tanınan simalarından biri oldu. Oyuncu kimliğiyle anılan Mustafa Avkıran, bu defa son haliyle dikkat çekti.

ADETA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Mustafa Avkıran, başarılı oyunculuk performansı sergilediği Yaprak Dökümü dizisinin ardından Av Mevsimi, Kuzey Güney, Yeni Gelin, Çukur gibi yapımlarda da rol aldı.

Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu!

Yılların oyuncusu Avkıran, son haliyle dikkat çekti.

Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu!

Sosyal medya paylaşımlarına takipçileri, "Mithat'tan eser kalmamış", "Başarılı sanatçı" gibi yorumlar geldi.

Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu!

59 yaşındaki oyuncu 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı tamamladı.

Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu!

Bir dönem tiyatroda müdürlük de yapan Avkıran, birden fazla oyuna çıktı.

Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı Mustafa Avkıran bambaşka biri oldu!

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Yaprak Dökümü Mustafa Avkıran
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