Yaprak Dökümü'nün Yaman Bey'inin son hali şaşırttı! "Hiç yaşlanmıyorsun vicdansız"

Oyuncuları arasında Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Halil Ergün, Güven Hokna gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü oyuncularının son halleri sık sık gündem oluyor. Dizide Ceyda’nın eşi, Oğuz’un patronu Yaman Bey’e hayat veren Bülent Fil’in son hali gündem oldu.

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan aile ve drama türündeki Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlandı.

5 sezon boyunca yüksek reyting alan dizi 174. bölümü ile final yaptı. Sevilen dizinin kadrosunda usta oyuncular yer alıyordu.

Dizide Ferhunde, Oğuz, Ceyda ve Leyla ile sık sık sahneleri olan Yaman Bey dikkat çeken isimlerden biriydi.

Şimdilerde 59 yaşında olan Bülent Fil son hali ile çok şaşırttı. Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada "Hiç değişmemişsin", "Hiç yaşlanmıyorsun vicdansız", "Yaman Bey bana da çek yazar mısınız", "Ne zaman ekrana geri döneceksiniz" yorumları yapıldı.

Oyunculuğa Yağmur Zamanı dizisi ile başlayan ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Çemberimde Gül Oya, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Dinle Sevgili, Arka Sokaklar da bulunuyor.



