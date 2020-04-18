Yaptığı "iyilikle" mutluluklara ortak oluyor

GÜLSEM ADAM - Antalya'da avukatlık yapan Abdurrahim Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası imkanları doğrultusunda dağıttığı 450 yardım kolisiyle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokundu.

Antalya Barosuna kayıtlı olarak 6 yıldır avukatlık yapan 32 yaşındaki Mert, Kovid-19 sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya karar verdi.

Bu doğrultuda çevresinden ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için destek isteyen Mert, kendisine isimleri bildirilen ailelere imkanları doğrultusunda bulgur, pirinç, yağ ve mercimek gibi temel gıdaların olduğu 450 yardım kolisi hazırladı.

Kolileri her bir aileye kendisi ulaştıran Mert, iyilik hareketinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

İnsanlara yardım etmenin tarifi imkansız bir mutluluk olduğunu belirten Mert, Kovid-19 öncesinde de insanlara faydalı olmaya çalıştığını ama bu sürecin çok farklı olduğunu söyledi.

İnsanların bu süreçte çok yıprandığını aktaran Mert, "Devletimiz herkese yardım eli uzatıyor. Ama ben de kendimce bir şeyler yapmak istedim. Bu zamanda evinden çıkamayan, çalışamayanlar var. Çok veya az demeden herkesin taşın altına elini koyması lazım. Milli dayanışma ve birliğe katkı sunulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.