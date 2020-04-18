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Yaptığı "iyilikle" mutluluklara ortak oluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Antalya'da avukatlık yapan 32 yaşındaki Abdurrahim Mert, yeni tip koronavirüs salgını sonrası imkanları doğrultusunda hazırladığı 450 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - İyilik hareketiyle gönüllere dokunan avukat Mert: - "İnsanların yüzündeki sevinci görünce çok mutlu oluyorum. Yaptığım yardımın sevap kısmını Allah bilir ama ben manevi anlamda kendimi huzurlu hissediyorum" - "Yaptığım yardımın yaygınlaşmasını ve insanlara vesile olmasını istiyorum. Şimdi bu yardımları gören arkadaşlarım da ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmak ve bana destek olmak istediklerini söylüyor"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da avukatlık yapan Abdurrahim Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası imkanları doğrultusunda dağıttığı 450 yardım kolisiyle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokundu.

Antalya Barosuna kayıtlı olarak 6 yıldır avukatlık yapan 32 yaşındaki Mert, Kovid-19 sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya karar verdi.

Bu doğrultuda çevresinden ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için destek isteyen Mert, kendisine isimleri bildirilen ailelere imkanları doğrultusunda bulgur, pirinç, yağ ve mercimek gibi temel gıdaların olduğu 450 yardım kolisi hazırladı.

Kolileri her bir aileye kendisi ulaştıran Mert, iyilik hareketinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

İnsanlara yardım etmenin tarifi imkansız bir mutluluk olduğunu belirten Mert, Kovid-19 öncesinde de insanlara faydalı olmaya çalıştığını ama bu sürecin çok farklı olduğunu söyledi.

İnsanların bu süreçte çok yıprandığını aktaran Mert, "Devletimiz herkese yardım eli uzatıyor. Ama ben de kendimce bir şeyler yapmak istedim. Bu zamanda evinden çıkamayan, çalışamayanlar var. Çok veya az demeden herkesin taşın altına elini koyması lazım. Milli dayanışma ve birliğe katkı sunulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

- İnsanların mutluluğuyla mutlu olmasını biliyor

Mert, zor günlerin ancak birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Milli dayanışma ve birliği göstermek için kendi çabamla yardım yapmaya devam ediyorum. İnsanların yüzündeki sevinci görünce çok mutlu oluyorum. Yaptığım yardımın sevap kısmını Allah bilir ama ben manevi anlamda huzurlu hissediyorum. Yaptığım yardımın yaygınlaşmasını ve insanlara vesile olmasını istiyorum. Şimdi bu yardımları gören arkadaşlarım da ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmak ve bana destek olmak istediklerini söylüyor. Ben de onlara bu yardımı tek başıma yaptığımı belirterek, kendilerinin de çevrelerindeki insanlara yardım etmeleri önerisinde bulunuyorum. Onlar da buradan yola çıkarak zor durumdaki insanlara yardım etmeye başlamış. Bunu görünce daha bir mutlu oldum."

Kendilerine yardım ulaştırılan ihtiyaç sahipleri ise hiç beklemedikleri anda gelen yardımla mutlu olduklarına işaret ederek, "İnşallah böyle iyi insanların sayısı artar. Zor durumdaki insanların yüzü hep gülsün." ifadelerini kullandı.

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