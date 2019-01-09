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Yaptıkları olay yaratmıştı! Son halini paylaştı: Kim benim için dua edecek?

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 09.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

Paylaşımlarıyla insanları korkutan Seher Tabar isimli 20 yaşındaki Instagram fenomeni, ilk paylaşımlarını yaptığı dönemlerde burnunu estetikle düzelttirdiğini ve aşırı kilo vererek güzel görünmeye çalıştığını söylemişti. Durumunun dünyanın dört bir yanında endişeyle karşılanması üzerine ise hesabından açıklama yapmıştı.

Tartışma konusu halini alan görüntüsünün ardında yatan gerçeği açıkladığındaysa milyonlarca kişi rahat bir nefes almıştı. Bakın Tabar yaptığı açıklamaların ardından nasıl paylaşımlar yapıyor?

Paylaşımları dünyayı ayağa kaldırmıştı

Tabar, hastanede çekilen bir pozunu paylaştı ve boynunu kırdığını ileri sürdü. Tabar kendisi için kaç kişinin dua edeceğini bilmek istediğini de söyledi.
Önce bu paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Tabar, birkaç gün sonra da bu kez duvara tırmanırken çekilen bir pozunu paylaştı.
Onun bu paylaşımları da takipçilerini kızdırdı. Bazıları da "Eğer Angelina Jolie'nin yerinde olsaydım benim benzerim olduğunu ileri süren böyle insanlara gücenirdim" yorumunu yaptı.
Önce mavi lensler takarak ve abartılı bir makyaj uygulayarak kendini Angelina Jolie'nin benzeri olarak tanıtan Tabar, "gerçek yüzünü" de Instagram takipçileriyle paylaştı.
İlk anda insanları korkutan Seher Tabar, uyguladığı makyaj ve protezin yanı sıra photoshop teknikleriyle de Angelina Jolie benzeri bir görünüm sergileyerek adını duyurdu.
Bu da Tabar'ın Instagram hesabından paylaştığı en yeni fotoğrafı. 20 yaşındaki Tabar, bir anda Instagram fenomeni haline geldikten sonra gerçekten bıçak altına yatıp burnunu düzelttirdiğini, ağzından estetik operasyon geçirdiğini ve liposuction uygulaması yaptırdığını söylemişti.
Seher Tabar, en son görüntüsüne bürünmeden önce böyle görünüyordu.
Tabar, Instagram'da adını ilk duyurduğunda estetik operasyonlar sonucu o hale geldiği ileri sürülmüştü.
Ancak genç kadın daha sonra kullandığı makyaj teknikleri ve protezlerin yanı sıra photoshop uygulamaları yardımıyla o tuhaf görüntüleri elde ettiğini anlatmıştı.
Seher Tabar bütün bu yaptıklarını "Bir tür kendini ifade etme biçimi. Yani bir tür sanat" diyerek açıklamıştı.
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Seher Tabar sosyal medya fenomen

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