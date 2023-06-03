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Yaptırdığı estetikler çok konuşulmuştu! Serap Paköz'ün son haline yorum yağdı

03.06.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen programı Gerçeğin Peşinde'nin sunucusu Serap Paköz zaman zaman yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz'ün son haline yorum yağdı...

Yaptırdığı estetikler çok konuşulmuştu! Serap Paköz'ün son haline yorum yağdı

Ünlü sunucu Serap Paköz, Seda Sayan'ın doktoruna giderek "Fransız askısı" işlemi yaptırmıştı. Estetik akımına uyan 57 yaşındaki Paköz, Fransız askısı sonrası inanılmaz değişimiyle gündem olmuştu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Serap Paköz, daha öncede kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Serap Paköz

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adım adım değişimini takipçilerine göstermişti.

Serap Paköz 1

Paköz'ün son hali yine gündem oldu. Sosyal medyada, 'Yüzünüze ne oldu?', 'Yine ne yaptırdınız yüzüne?', 'Estetikten konuşamıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Serap Paköz 2

Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

Serap Paköz 3

Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.

Serap Paköz 4

1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu.

Serap Paköz 5

2005 yılında Show TV'de Biz bize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza Programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu.

Serap Paköz 6

2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programının sunuculuğunu üstlendi. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri Gerçeğin Peşinde isimli programını sunuyor.

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