MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'ın yeni mesleği bakın neymiş

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'ın yeni mesleği bakın neymiş

20.11.2023 17:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin efsane dizisi Adanalı'da hayat verdiği Pınar rolüyle hafızalarımıza kazınan Tuğçe Özbudak yıllar içerisindeki değişimiyle çok konuşuluyor. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Özbudak şimdilerde bakın ne yapıyor...

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuğçe Özbudak şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

adanalı pınar

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Özbudak, iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim katıldığı bir programda estetiklerini tek tek sıralamıştı.

Tuğçe Özbudak 1

Tuğçe Özbudak; 'Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım' açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü isim şimdilerde bambaşka bir meslek ile ilgileniyor.

Tuğçe Özbudak 2

Oyunculuk kariyerine ara veren Tuğçe Özbudak iki senedir gayrimenkul satışı ile ilgileniyor. Gayrimenkul danışmanlığı yapan Özbudak katıldığı programda, mesleğini severek yaptığını dile getirmişti.

Tuğçe Özbudak 3

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde 'Pınar' rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Tuğçe Özbudak 4

Oyunculuğa 'Aloya' adlı dizi ile başladı. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

Tuğçe Özbudak 5

2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme gelmişti.

Tuğçe Özbudak 8

Tuğçe Özbudak 7

Tuğçe Özbudak 6

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Estetik yok' demişti! Eski halini görenler inanamadı'Estetik yok' demişti! Eski halini görenler inanamadı
İkinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu İkinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu
Ayna karşısında poz verdi! Derin sırt dekoltesi olay oldu Ayna karşısında poz verdi! Derin sırt dekoltesi olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Özbudak adanalı Pınar Oktay Kaynarca karakteri
En Çok Okunan Haberler
Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!

Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!

'Her şey dahil' de bu kadar da değil... Neredeyse oteli götüreceklerdi!

'Her şey dahil' de bu kadar da değil... Neredeyse oteli götüreceklerdi!

Sorguda her şeyi itiraf etti! İşte kan donduran vahşetin nedeni

Sorguda her şeyi itiraf etti! İşte kan donduran vahşetin nedeni

'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar

'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar

Merkez Bankası faizde frene basacak

Merkez Bankası faizde frene basacak

Putin kararını verdi, Peskov dünyaya duyurdu! Gözler o tarihe çevrildi

Putin kararını verdi, Peskov dünyaya duyurdu! Gözler o tarihe çevrildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.