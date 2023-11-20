Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'ın yeni mesleği bakın neymiş

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuğçe Özbudak şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Özbudak, iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim katıldığı bir programda estetiklerini tek tek sıralamıştı.

Tuğçe Özbudak; 'Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım' açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü isim şimdilerde bambaşka bir meslek ile ilgileniyor.

Oyunculuk kariyerine ara veren Tuğçe Özbudak iki senedir gayrimenkul satışı ile ilgileniyor. Gayrimenkul danışmanlığı yapan Özbudak katıldığı programda, mesleğini severek yaptığını dile getirmişti.

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde 'Pınar' rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyunculuğa 'Aloya' adlı dizi ile başladı. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme gelmişti.









