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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

12.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Kayseri’nin Develi ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Açlıktan ve susuzluktan yorgun düşen ve uçma güçlüğü çeken yaralı şahin Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.Kızıl şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakılacak.

Kayseri’nin Develi ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Açlıktan ve susuzluktan yorgun düşen ve uçma güçlüğü çeken yaralı şahin Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.
Kızıl şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakılacak.

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