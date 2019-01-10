Yaratıcı çocuklardan komik fotoğraflar

Sevimli çocuğunuz etrafta siz yokken bir anda yaramaz moduna mı geçiyor? Şaşırmayın, yalnız değilsiniz. İşte bir anlığına yalnız bırakıldıktan sonra ortalığı karıştıran sevimli bebeklerden eğlenceli fotoğraflar.
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