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Yaratık eş anlamlısı nedir? Yaratığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaratık kelimesi anlam itibarıyla yaratılan varlıkları ifade eden bir kelimedir. Yaratılan tüm canlı varlıklar yaratık kelimesi ile anlatılır. Yaratık kelimesi bazı efsanevi varlıklar için de kullanılsa da gerçek anlamı yaratılan varlıklar anlamındadır. Günlük yaşamda özellikle televizyonlarda ve sosyal medyada oldukça sık bir şekilde kullanılan yaratık kelimesi pek çok filme ve kitaba da konu olan ve kullanılan bir kelimedir. Peki, yaratık kelimesinin eş anlamı nedir?

Yaratık eş anlamlısı nedir? Yaratığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yaratık kelimesi ile aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimeler de bulunur. Dilimizde yer alan pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı olan kelimelerin hepsi birbirleri yerine kullanılabilir. Anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları açısından birbirinden farklılık gösterir. Fakat aynı anlama geldikleri için birbirleri yerine kullanılmalarında bir sakınca yoktur. Yaratığın eş anlamlısı olan kelime de yaratık yerine kullanılabilir.

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Yaratık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yaratık kelimesi Türkçe "yarat-" fiilinden türetilen bir kelimedir. Uzun yıllardan beri dilimizde olan bu kelime hem tek başına hem de farklı sözcükler ile kullanılabilir. Yaratılan her varlık için kullanılabilen bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "Yaratılmış olan canlı varlık. (insan ve hayvan gibi.)" şeklindedir.

Gerçek anlamıyla cümle içinde yaratılmış olan varlık olarak kullanılan yaratık kelimesi, efsanevi varlıklar için de kullanılabilir. Gerçekte olmayan bu varlıklar için kullanılan yaratık mecazi anlamda kullanılır. Yaratık eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde her iki anlamda kullanılabilir. Yaratığın eş anlamlısı kelimeler:

  • Mahluk
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Yaratığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaratık eş anlamlısı olan yani aynı anlama gelen ve birbirleri yerine kullanılabilen kelime mahluktur. Anlam yakınlığı olarak yaratık kelimesine en yakın olan mahluk kelimesidir. Arapça bir kelime olan mahluk sözcüğü yaratık yerine sık bir şekilde kullanılır. Bu kelimelerin her biri yazılış ve okunuş olarak farklı olsa da cümle içinde aynı anlama gelir. Yaratık kelimesinin eş anlamı olan mahluk kelimesiyle örnek cümleler:

  • Yaratılanların her biri ayrı birer mahluk.
  • Mahlukların yaşamak için bir nedenleri olmalı.
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