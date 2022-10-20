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Misafir eş anlamlısı nedir? Misafir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

20.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları göçebe yaşam tarzı nedeniyle yüzyıllarca farklı milletlerle iç içe olmuştur. Bu nedenle dilimize yabancı kökenli birçok kelime girmiştir. Ayrıca eski zamanlardan beri var olan Türkçe kelimeler de canlandırılarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür sözcüklerin Türkçede karşılıkları ve yazılışları farklı olsa da benzer veya aynı anlamı taşıyan anlamdaşları bulunabilir. Eş anlamlısı bulunan kelimelerden biriside misafirdir. Misafir eş anlamlısı nedir?

Misafir eş anlamlısı nedir? Misafir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihi çok eski dönemlere dayanan Türkçemiz zaman içerisinde pek çok farklı dille kelime alışverişi yaşamıştır. En sık kelime alışverişinin yaşandığı dillerden biriside Arapçadır. Hem İslamiyet'in kabulü hem coğrafi olarak birbirlerine yakınlığı hem de eski dönemlerde Arapçanın bilim dili olması kelime alışverişini hızlandırmıştır. Misafir kelimesi de dilimize bu şekilde girmiştir. Arapça "sfr" kökünden gelen ve "sefer eden, yolcu, seyyah" anlamında kullanılan "musāfir" sözcüğünden alıntıdır. Türk Dil Kurumunda şu şekilde belirtilmiştir

Misafir günümüzde en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumunda iki farklı anlamı bulunur. Bilinen ve konuşma dilinde en çok kullanılan anlamı bir yere veya birisine ait bir mekana kısa bir süre kalmak için gelen kimse yani "konuk" şeklindedir. Misafir kelimesinin birde günümüzde artık kullanılmayan, eskimiş bir tıp anlamı vardır: "Gözün saydam tabakasında herhangi bir sebeple oluşan beyaz leke."

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Misafirin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Misafir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler Türkçede mevcuttur. Misafir eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Konuk
  • Mihman

Konak ve mihman kelimesini cümle içerisinde misafir yerine kullanabiliriz. Mihman kelimesi günümüzde pek sık kullanılmayan, eskimiş bir kullanımdır. Misafirin eş anlamlısı olarak daha çok konuk kelimesi tercih edilir. Bu eş anlamlı kelimeleri kullanmak ve bilmek hem kendimizi daha iyi ifade etmemizi hemde karşımızdakini daha iyi anlamamızı sağlar.

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Misafirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Misafir kelimesinin eş anlamı ile çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Misafirin eş anlamlısıo lan konuk ve mihman sözcükleriyle örnek cümleler şu şekildedir:

  • O adam üç hafta boyunca bu handa konuk olarak kalacak.
  • Sizlere zahmet vermek istemiyordum, beni konuk ettiğiniz için minnettarım.
  • Halkımız konuklarına o kadar düşkündür ki onlar rahat etsin diye ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
  • Bir kuruş para vermeden evimizde konuk olarak kalıyor.
  • Bunca yıldır aşkını kalbimde mihman duruyor.
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