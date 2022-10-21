Meydan eş anlamlısı nedir? Meydan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihi oldukça eskilere dayanan Türkçe zaman içerisinde kaçınılmaz olarak farklı dillerle kelime alışverişi yaşamıştır. Bu alışverişlerin temel sebeplerinden birisi de coğrafi olarak başka topluluklarla yakın olmasıdır. Bu süreçte dilimize eklenmiş kelimelerden bir tanesi de meydan olarak karşımıza çıkar. Coğrafi yakınlık bakımından en çok etkileşimde olduğumuz dillerden birisi de Arapça ve Farsçadır. Dilimize, Arapçadan ve Farsçadan pek çok sözcük geçmiştir.

Meydan kelimesi de dağarcığımıza Arapçadan eklenmiştir. Meydan kelimesi Arapça ve Farsçada görülen "myd" kökünden türemiştir. "Açık yer, alan" anlamına gelen ve bu kökten türeyen "maydān" kelimesinden alıntıdır.

Meydan kelimesi dilimize benzer bir anlamla geçmesinin yanı sıra başka anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre meydan kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Alan

Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri

Bulunulan yer ve çevresi, ortalık

Fırsat, imkân veya vakit

Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer

Meydan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamdaş kelimeleri cümle içerisinde birbirleri yerine kullanmamız herhangi bir anlam bozukluğu oluşturmaz. Eş anlamlılar farklı yazılsalar bile anlam bakımından birbirleriyle aynılık ya da benzerlik durumu gösterir. Meydan eş anlamlısı olan kelimeleri de cümle içinde meydan yerine kullanabiliriz. Meydanın eş anlamlısı olan kelimeler:

Alan

Ortalık

Meydanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Meydan kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunları kullanmak yeri geldiğinde kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlayabilir. Meydan kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse şu şekildedir:

Bu alanı kendime ayırdım, başkasının karışmasını istemiyorum.

Ortalık yerde boş boş gezinerek adam olacağını zannetmekten bıkmadı.

Boş alanları doğru değerlendirmezsek çarpık kentleşmeye sebep olabilir.

Binlerce insan bir alanda toplanmış, neyi beklediklerini bilmeden duruyorlardı.



