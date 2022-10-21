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Meydan eş anlamlısı nedir? Meydan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

21.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözcüklerin anlam çeşitliliği bakımından zengin bir dildir. Kelimeler ihtiyaçlara göre çeşitlenirken aynı zamanda kelime anlamları da bu ihtiyaçlar doğrultusunda farklılıklar yaşamıştır. Anlam ve kelime bakımından dilimizin zenginliğin nedenlerinden birisi de anlamdaş kelimelerin fazla olmasıdır. Türkçede hemen hemen her kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamı bulunabilir. Eş anlamı olan kelimelerden biri de meydan kelimesidir. Peki, meydan kelimesinin eş anlamı nedir?

Meydan eş anlamlısı nedir? Meydan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihi oldukça eskilere dayanan Türkçe zaman içerisinde kaçınılmaz olarak farklı dillerle kelime alışverişi yaşamıştır. Bu alışverişlerin temel sebeplerinden birisi de coğrafi olarak başka topluluklarla yakın olmasıdır. Bu süreçte dilimize eklenmiş kelimelerden bir tanesi de meydan olarak karşımıza çıkar. Coğrafi yakınlık bakımından en çok etkileşimde olduğumuz dillerden birisi de Arapça ve Farsçadır. Dilimize, Arapçadan ve Farsçadan pek çok sözcük geçmiştir.

Meydan kelimesi de dağarcığımıza Arapçadan eklenmiştir. Meydan kelimesi Arapça ve Farsçada görülen "myd" kökünden türemiştir. "Açık yer, alan" anlamına gelen ve bu kökten türeyen "maydān" kelimesinden alıntıdır.

Meydan kelimesi dilimize benzer bir anlamla geçmesinin yanı sıra başka anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre meydan kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Alan
  • Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri
  • Bulunulan yer ve çevresi, ortalık
  • Fırsat, imkân veya vakit
  • Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer
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Meydan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamdaş kelimeleri cümle içerisinde birbirleri yerine kullanmamız herhangi bir anlam bozukluğu oluşturmaz. Eş anlamlılar farklı yazılsalar bile anlam bakımından birbirleriyle aynılık ya da benzerlik durumu gösterir. Meydan eş anlamlısı olan kelimeleri de cümle içinde meydan yerine kullanabiliriz. Meydanın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Alan
  • Ortalık
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Meydanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Meydan kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunları kullanmak yeri geldiğinde kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlayabilir. Meydan kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse şu şekildedir:

  • Bu alanı kendime ayırdım, başkasının karışmasını istemiyorum.
  • Ortalık yerde boş boş gezinerek adam olacağını zannetmekten bıkmadı.
  • Boş alanları doğru değerlendirmezsek çarpık kentleşmeye sebep olabilir.
  • Binlerce insan bir alanda toplanmış, neyi beklediklerini bilmeden duruyorlardı.
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