Sağlam eş anlamlısı nedir? Sağlamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli bir kelime olan sağlam "sağla-" fiilinden türemiştir. Takviye etmek anlamında olan bu fiile yapım ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre, uzun bir süre dayanabilecek niteliğe sahip ve kolay bozulmayan, dayanıklı anlamlarını ifade eder. Bozulmamış ve zara görmemiş olan anlamını da taşıyan sağlan, günlük hayatta kullanım alanı oldukça fazla olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre sağlam kelimesinin anlamları:
Türkçede anlamdaşı bulunan kelimelerden biri de sağlam kelimesidir. Sağlamın eş anlamlısı birden fazla sözcük olarak bulunur. Yazılı ve sözlü iletişimde kurulan cümlelerde eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine tercih edilebilir. Bu şekilde tekrara düşmeden, aynı anlama gelen çeşitli cümleler kurabiliriz. Sağlam kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de cümle içinde aynı anlamlarda kullanılır. Sağlamın eş anlamlısı olan sözcükler:
Bu kelimeler yazılış ve okunuş olarak sağlamdan ayrı olsalar da anlam olarak aynıdır. Hem birbirleri hem de sağlam yerine cümle içinde kullanılabilir.
Sağlam eş anlamlısı olan kelimeler bakımından zengin bir kelimedir. Hem sağlam hem de eş anlamlıları günlük yaşamda sıkça kullanılır. Sağlamın eş anlamlısı kelimelerle kurulan örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: