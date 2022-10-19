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Sağlam eş anlamlısı nedir? Sağlamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

18.10.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bulunan bazı kelimelerin yazılış ve okunuş olarak farklı olsa da anlamları olan eş anlamlıları vardır. Türkçede bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunur, eş anlamlı kelimeler dilimizin kelime dağarcığının zengin oluşunu simgeler. Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Türkçe anlamdaş kelimeler bakımından zengin bir dildir.

Sağlam eş anlamlısı nedir? Sağlamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli bir kelime olan sağlam "sağla-" fiilinden türemiştir. Takviye etmek anlamında olan bu fiile yapım ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre, uzun bir süre dayanabilecek niteliğe sahip ve kolay bozulmayan, dayanıklı anlamlarını ifade eder. Bozulmamış ve zara görmemiş olan anlamını da taşıyan sağlan, günlük hayatta kullanım alanı oldukça fazla olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre sağlam kelimesinin anlamları:

  • Dayanıklı, kolay bozulmayan, yıkılmaz, stabil
  • Zarar görmemiş
  • Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı
  • Güvenilir
  • Gerçek, temeli inanılır olan
  • Her hâlde, muhakkak
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Sağlam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede anlamdaşı bulunan kelimelerden biri de sağlam kelimesidir. Sağlamın eş anlamlısı birden fazla sözcük olarak bulunur. Yazılı ve sözlü iletişimde kurulan cümlelerde eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine tercih edilebilir. Bu şekilde tekrara düşmeden, aynı anlama gelen çeşitli cümleler kurabiliriz. Sağlam kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de cümle içinde aynı anlamlarda kullanılır. Sağlamın eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Bek
  • Berk
  • Dayanıklı
  • Defosuz
  • Dek
  • Gürbüz
  • Kip
  • Mevsuk
  • Muhkem
  • Oturaklı
  • Pek
  • Sağ
  • Sağlıklı
  • Salim
  • Stabil
  • Tendürüst
  • Üstelik
  • Zinde

Bu kelimeler yazılış ve okunuş olarak sağlamdan ayrı olsalar da anlam olarak aynıdır. Hem birbirleri hem de sağlam yerine cümle içinde kullanılabilir.

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Sağlamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sağlam eş anlamlısı olan kelimeler bakımından zengin bir kelimedir. Hem sağlam hem de eş anlamlıları günlük yaşamda sıkça kullanılır. Sağlamın eş anlamlısı kelimelerle kurulan örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yaşadıkları karşısında nasıl o kadar sıhhatli kalabildi bilmiyorum.
  • Aldığı ayakkabı çok dayanıklı olduğu için uzun süredir kullanıyor.
  • Yaşadıklarımız sayesinde aramızda bek bir duvarlar örüldü.
  • Kapılar sesi geçirmeyecek derecede muhkemdi.
  • Çoğu dört köşe, kalın, oturaklı olan minareler bu estetik hazzı vermez.
  • Gülden nazik, taştan pek bir insandı.
  • Benim oyunculuğum ondan daha üsteliktir.
  • Kendine saygısı olan sağlıklı birisi çevresine de büyük bir saygı duyar.
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