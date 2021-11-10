Yargı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı ile Avukat Hanım arasında romantik anlar

Yargı dizisinin yeni bölümünden ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı da heyecan devam ediyor. Mahkeme salonunda herkesi şoke eden Engin, cinayeti babasının üstüne yıkarak serbest kalır. Merak edilen sorulardan biri ise, Yargı dizisinde Zafer öldü mü?

Yargı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı’da heyecan bitmiyor. Son bölümde Metin’in arabanın bagajında sakladığı ceset ortadan kaybolmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanında Eren Metin’e, 55 yaşlarında bir adamın cesedinin bulunduğunu söylüyor.

YARGI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı dizisinin son bölümünde Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalıştı. Tüm delilleri ortadan kaldırırken en önemli detayı gözden kaçırdı. Arabanın içine sakladığı ceset birden ortadan yok oldu. Yeni bölüm fragmanında Metin Ilgaz’a, ‘Oğlum iyi düşün emin misin?’ diye soruyor. Ilgaz, ‘Baba ne vardı bagajda bu kadar önemli? Bir söylesene ne kayıp?’ diye soruyor. Eren Metin’e, ‘Ölü adam bulduk 55 yaşlarında.’ diyor.



