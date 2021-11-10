MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı ile Avukat Hanım arasında romantik anlar

Yargı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı ile Avukat Hanım arasında romantik anlar

10.11.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanına; Savcı Ilgaz’la Avukat Ceylin arasındaki romantik anlar damga vururken, bulunan erkek cesedi Komiser Metin’in paniklemesine neden olur.

Yargı dizisinin yeni bölümünden ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı da heyecan devam ediyor. Mahkeme salonunda herkesi şoke eden Engin, cinayeti babasının üstüne yıkarak serbest kalır. Merak edilen sorulardan biri ise, Yargı dizisinde Zafer öldü mü?

Yargı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı’da heyecan bitmiyor. Son bölümde Metin’in arabanın bagajında sakladığı ceset ortadan kaybolmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanında Eren Metin’e, 55 yaşlarında bir adamın cesedinin bulunduğunu söylüyor.

YARGI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı dizisinin son bölümünde Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalıştı. Tüm delilleri ortadan kaldırırken en önemli detayı gözden kaçırdı. Arabanın içine sakladığı ceset birden ortadan yok oldu. Yeni bölüm fragmanında Metin Ilgaz’a, ‘Oğlum iyi düşün emin misin?’ diye soruyor. Ilgaz, ‘Baba ne vardı bagajda bu kadar önemli? Bir söylesene ne kayıp?’ diye soruyor. Eren Metin’e, ‘Ölü adam bulduk 55 yaşlarında.’ diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'da şoke eden itiraf! "Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu"Esra Erol'da şoke eden itiraf! "Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu"
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Senden iğreniyorum, sen sapıksınSenden iğreniyorum, sen sapıksın
Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Ünlü şarkıcı konsere başörtüsüyle çıktı!

Ünlü şarkıcı konsere başörtüsüyle çıktı!

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.