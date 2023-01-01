Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Yargı yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Diziye dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Yargı dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün Kanal D yayın akışında yer almadığı görüldü.
Yargı dizisi 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için ekrana gelmeyecek.
Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta Pazar günü ekrana gelmesi bekleniyor.
07.00 Küçük Ağa
09.20 Set Ekstra
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Arda ile Omuz Omuza
144.00 Balerin ve Afacan Mucit
15.45 Üç Kız Kardeş
18.45 Kanal D Haber
20.00 Pi'nin Yaşamı
22.30 Pi'nin Yaşamı
01.15 Camdaki Kız