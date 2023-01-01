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Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

01.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi bu akşam Kanal D yayın akışında yer almaması nedeniyle merak konusu oldu. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Arslan ve Başak Gümülcinellioğlu gibi oyuncularla kısa sürede milyonların gönlünde taht kurmayı başaran fenomen dizi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, " Yargı bu akşam var m? Yargı neden yok? " gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü Kanal D'nin yayın akışı...

Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Yargı yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Diziye dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman?

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YARGI BU AKŞAM VAR MI?

Yargı dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün Kanal D yayın akışında yer almadığı görüldü.

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YARGI NEDEN YOK?

Yargı dizisi 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için ekrana gelmeyecek.

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YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta Pazar günü ekrana gelmesi bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.20 Set Ekstra

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Arda ile Omuz Omuza

144.00 Balerin ve Afacan Mucit

15.45 Üç Kız Kardeş

18.45 Kanal D Haber

20.00 Pi'nin Yaşamı

22.30 Pi'nin Yaşamı

01.15 Camdaki Kız

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