Yargı'da Pars savcı diziden ayrılıyor mu, neden? Pars savcı öldü mü? Mehmet Yılmaz Ak açıkladı

Pars savcı ile ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Reyting rekortmeni Yargı dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile rol alan Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biriydi. bu akşam yeni bölümün ekrana gelmesiyle Pars savcının dizinden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. İşte 'Yargı dizisi Pars savcı öldü mü?' sorusunun cevabı...

YARGI PARS SAVCI DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN?

Yargı dizisinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yapım şirketi olan Ay Yapım'dan Pars savcı hakkında açıklama gelmişti. Ardından Mehmet Yılmaz Ak, bir açıklama yapmış ve ayrılığın gerçek nedenini yazmıştı.



Ay Yapım Pars savcının sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrıldığını yazmıştı. Arkasından Mehmet Yılmaz Ak'tan farklı bir açıklama geldi. Ak ayrılığın nedenini, sağlık sorunları değil de deprem bölgesindeki ailesiyle daha yakından ilgilenebilmek için aldığını yazdı.

PARS SAVCI ÖLDÜ MÜ?

Pars savcı ile ilgili yapılan ayrılık açıklamalarından sonra Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağı kesinleşti. Fakat nasıl ve ne zaman ayrılacağı, hangi bölümde projeye veda edeceği henüz bilinmiyor.





