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Yargı dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylan ve Ilgaz'ı zor durumda bırakan olay

01.12.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 12. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni bölüm fragmanında, Ceylin ve Ilgaz hastane davasının peşine düşmüşken bütün olaylar birbirine karışır. Çınar, Merdan tarafından sert bir dille uyarılırken Pars ve Neva cephesinde de durumlar kötüdür. Eren ise bir aile dramının içine düşmüştür. Engin intikam planından vazgeçmezken, Çınar'ı sıkıştırmaya devam eder.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 12. bölümüyle 5 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin’in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

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Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

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Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin’in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir “keşke”nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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