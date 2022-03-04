MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı'da Engin'in gönderdiği video ortalığı karıştırıyor

Yargı dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı'da Engin'in gönderdiği video ortalığı karıştırıyor

04.03.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 23. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da Engin'in gönderdiği video ortalığı karıştırıyor. Ceylin, Engin'in videosunu izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu durumu Ilgaz'dan saklamak istese de, sonunda açığa çıkıyor. Ilgaz, Eren ile birlikte videoyu izliyor. Bu olayın sonu nereye varacak bir bilinmez olunca, Ceylin ne yapacağını kara kara düşünüyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 23. yeni bölümüyle 6 Mart Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yargı yeni bölümde Yekta, oğlu Engin Tilmen'i öldürme suçundan göz altına alınır.

6220619344539529843728ba
Pars, onun tutuklu yargılanması için büyük mücadele verir, fakat, karşısında oyunu dürüst oynamayan birisi vardır.

6220619344539529843728aa

Aylin'in beklediği DNA raporu çıkar. Rapora kendisi bakmakta korkunca Ceylin'den ister. Sonuç herkesi şoke eder; özellikle de, Zümrüt'ü.

6220619344539529843728cb

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin’in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıyadır. Her adımlarında onlardan daha önce oralarda olan amansız bir düşmanları vardır artık.

Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin’in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars bu noktada ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılacak, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlanacaktır.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir.

Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek, mahkeme sonrası verilecek karar ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz dizisi 16. yeni bölüm 2. fragmanı! Aziz milletvekili mi olacak?Aziz dizisi 16. yeni bölüm 2. fragmanı! Aziz milletvekili mi olacak?
Mum ışığında göğüs dekolteli poz verdi! ''Nerede organik Buket?''Mum ışığında göğüs dekolteli poz verdi! ''Nerede organik Buket?''
Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi

Zelenskiy canlı yayında Putin'e bu sözlerle seslendi: Ne söylemek istediğimi değil, ne söylemem gerektiğini söylüyorum...

Zelenskiy canlı yayında Putin'e bu sözlerle seslendi: Ne söylemek istediğimi değil, ne söylemem gerektiğini söylüyorum...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"

Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"

ABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurdu

ABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurdu

64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu? İşte cevabı...

64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu? İşte cevabı...

İlginizi Çekebilir

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.