Yargı dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı'da Engin'in gönderdiği video ortalığı karıştırıyor

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 23. yeni bölümüyle 6 Mart Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yargı yeni bölümde Yekta, oğlu Engin Tilmen'i öldürme suçundan göz altına alınır.



Pars, onun tutuklu yargılanması için büyük mücadele verir, fakat, karşısında oyunu dürüst oynamayan birisi vardır.

Aylin'in beklediği DNA raporu çıkar. Rapora kendisi bakmakta korkunca Ceylin'den ister. Sonuç herkesi şoke eder; özellikle de, Zümrüt'ü.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin’in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıyadır. Her adımlarında onlardan daha önce oralarda olan amansız bir düşmanları vardır artık.

Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin’in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars bu noktada ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılacak, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlanacaktır.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir.

Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek, mahkeme sonrası verilecek karar ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olacaktır.

