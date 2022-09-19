Yargı dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi konusu nedir, yeni sezonda neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi yeni bölümüyle yeni sezona başladı. Sezon finali bölümünde Ilgaz'ın son durumu izleyici tarafından merak edilmişti. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği dizide Ilgaz'ın durumu ve oyuncu kadrosu sorgulanıyor.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda diziye Elif Melda Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, Emir Özden, Merih Ermakastar, Muttalip Müjdeci ve Kenan Bal kadroya dahil oldu.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağla Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ate.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZONDA ILGAZ VAR MI?

Geçtiğimiz sezon Ilgaz'ın öldüğü görülürken dizide zaman atlaması yapılacağı düşünülüyordu. Başrol oyuncusu olan Ilgaz'ın yeni sezonda ekranlarda olacağı bilinmektedir.

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.



