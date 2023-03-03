Yargı dizisindeki ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı! O isim diziye veda ediyor!

Bu sezon final yapması beklenen Yargı dizisinden şok bir ayrılık iddiası geldi. Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, savcı Pars'ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak projeden ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın 'Yargı dizisinde bomba ayrılık...' olarak duyurduğu habere ilişkin Yargı dizisi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.



Dizide oldukça ikonik bir karakter olan savcı Pars'ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, çıkan haberlere ilişkin sessizliğini koruyor.

AYRILIK İDDİALARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Savcı Pars, geçtiğimiz bölümlerde bir bombanın patlaması nedeniyle yaralanmıştı. Bombanın patladığı esnada bölüm bitmiş ve savcı Pars'ın öldüğü, diziden ayrıldığı iddia edilmişti.



Yeni bölüm yayınlandığında Pars savcının yaşadığı ve diziye devam ettiği anlaşılmıştı.





