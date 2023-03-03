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Yargı dizisindeki ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı! O isim diziye veda ediyor!

03.03.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında pazar günleri yayınlanan reyting rekortmeni Yargı dizisi, iki haftalık aranın ardından yeni bölümlerine kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta savcı Ilgaz, avukat Ceylin, savcı Pars ve komiser Eren'in yeni maceraları ekrana taşınıyor. İlgiyle takip edilen diziden herkesi şoke eden bir ayrılık haberi geldi.

Yargı dizisindeki ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı! O isim diziye veda ediyor!

Bu sezon final yapması beklenen Yargı dizisinden şok bir ayrılık iddiası geldi. Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, savcı Pars'ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak projeden ayrılıyor.

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Birsen Altuntaş'ın 'Yargı dizisinde bomba ayrılık...' olarak duyurduğu habere ilişkin Yargı dizisi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

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Dizide oldukça ikonik bir karakter olan savcı Pars'ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, çıkan haberlere ilişkin sessizliğini koruyor.

AYRILIK İDDİALARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Savcı Pars, geçtiğimiz bölümlerde bir bombanın patlaması nedeniyle yaralanmıştı. Bombanın patladığı esnada bölüm bitmiş ve savcı Pars'ın öldüğü, diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

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Yeni bölüm yayınlandığında Pars savcının yaşadığı ve diziye devam ettiği anlaşılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi Mehmet Yılmaz Ak magazin

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