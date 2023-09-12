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Yargı dizisine bomba transfer! Eren komiserin sevgilisi bakın kim olacak

12.09.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Dizinin yeni sezonuna az bir zaman kala kadroya ünlü bir oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı. Yargı’nı Eren komiserinin sevgilisini çok ünlü bir oyuncu canlandıracak.

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı’nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Oyuncuları arasında Kaan Urgancıoğlu, Pınar Denizi Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı diziye ünlü bir isim daha katılıyor.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yargı’nın 3. sezonunda Uğur Aslan’ın hayat verdiği Eren komiserin sevgilisi ve ablası ortaya çıkacak.

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Eren komiserin sevgilisi olan Dilek'e Seda Türkmen, ablası Filiz'e ise Özlem Türay hayat verecek.

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36 yaşında olan Seda Türkmen'in daha önce rol aldığı yapımlar arasında Papatyam, Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar ve Mahkum da bulunuyor.

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