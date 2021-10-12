Yargı dizisinin Çınar'ı bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Yargı' dizisinde Çınar karakterine hayat veren genç oyuncu Arda Aranat, meğer oyunculuğa 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adım atmış ve dizide Şehzade Mehmed'in küçüklüğünü oynamış. İşte Arda Aranat'ın o görüntüleri:
Arda Aranat, 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Samsun Bafralı olan oyuncu, İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitirdi.
Arda Aranat, oyunculuğa 2012 yılında Muhteşem yüzyıl dizisiyle adım attı. Ardından pek çok projede rol aldı.
Çukur 2018
Diriliş 2016
Galip Derviş 2014
Çınar 2013
Diriliş 2014
Cesur Hemşire 2013
Muhteşem Yüzyıl 2012
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