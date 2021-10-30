Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Çukur dizisinde Ersoy olarak hafızalara kazınan Mehmet Yılmaz Ak, daha sonra ise Ramo dizisindeki Mazhar rolüyle beğeni toplamıştı.

Başarılı oyuncu son olarak ise Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiriyor. Mehmet Yılmaz Ak, Yargı'daki rolüyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Diziseverler tarafından yakın takibe alınan Ak'ın sevgilisi herkesi şaşırttı.

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinin Miss Turkey 2019'un finalistlerinden Nazlı Çetin olduğu ortaya çıktı.





