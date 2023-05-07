Yargı final mi yapıyor? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li Yargı sezon finali ne zaman? İşte son durum

Yargı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 62. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizi, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin sezon finali merak edildi. İşte Yargı final mi yapıyor ve sezon finali tarihi sorularının yanıtları...

YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yargı dizisi bu akşam 2. sezon finaliyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, 3. sezonuyla Eylül ayında izleyicilerinin karşısına çıkması bekleniyor.

YARGI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır. Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

