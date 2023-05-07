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Yargı Ilgaz diziden ayrıldı mı? Yargı'da Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, öldü mü? Sezon finalinde heyecan dorukta!

07.05.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi bu akşam sezon finaliyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Kullanıcılar 'Yargı final mi yapıyor?, Yargı Ilgaz diziden ayrıldı mı, öldü mü?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan ve Hüseyin Avni Danyal gibi güçlü oyuncular bulunduran dizi, büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Yargı Ilgaz diziden ayrıldı mı? Yargı Ilgaz öldü mü, neden? Sezon finalinde heyecan dorukta...

Yargı Ilgaz diziden ayrıldı mı? Yargı'da Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, öldü mü? Sezon finalinde heyecan dorukta!

Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Yargı, sezon finali bölümü ile gündemde. Ceylin ve Ilgaz savcının etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin takipçileri Yargı sezon finali ve Yargı Ilgaz diziden ayrıldı mı konuları sorguluyor. İşte Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler...

YARGI ILGAZ DİZİDEN AYRILDI MI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın sezon finalinde Savcı Ilgaz Kaya'ya ait olduğu görülen bir cenaze töreni yapılıyor. Ceylin'in gözyaşları içinde 'Gerçekten gittin mi, bırtaktın mı beni gerçekten?' demesiyle izleyiciler, 'Yargı Ilgaz diziden ayrıldı mı?' sorusunu araştırıyor.

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Ancak Ilgaz'ın akıbetine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Detayların yeni sezonda netleşmesi bekleniyor.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Urgancıoğlu, 9 Mayıs 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında bitirdi. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerindeki sahneleri ile oyunculuğa adım attı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler oldu.

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New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015’te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri’nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

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