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  4. Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

18.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu Pınar Deniz, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Deniz'in cesur stili, görenleri büyüledi.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, mavi mini elbisesiyle bakana bir daha baktırdı. Pınar Deniz'in cesur pozu, bir derginin Instagram hesabının Hikayeler kısmında paylaşıldı.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mavi mini elbisesiyle nefes kesti!

Adana'da doğan ancak 2 yaşından itibaren İstanbul Sarıyer'de büyüyen güzel oyuncu Pınar Deniz, daha önce verdiği bir röportajda, insanlara yardım edebilecek güce sahip olmak için oyuncu olduğunu söylemişti.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Üniversiteyi bitirdikten sonra kısa bir süre satış danışmanlığı yapan Mardinli oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde oynadı.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, Yargı dizisiyle sarsılmaz bir üne kavuştu.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Pınar Deniz'in gözlerden uzak bir hayat süren ablası Huri Deniz de, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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