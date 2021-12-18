Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, mavi mini elbisesiyle bakana bir daha baktırdı. Pınar Deniz'in cesur pozu, bir derginin Instagram hesabının Hikayeler kısmında paylaşıldı.

Adana'da doğan ancak 2 yaşından itibaren İstanbul Sarıyer'de büyüyen güzel oyuncu Pınar Deniz, daha önce verdiği bir röportajda, insanlara yardım edebilecek güce sahip olmak için oyuncu olduğunu söylemişti.

Üniversiteyi bitirdikten sonra kısa bir süre satış danışmanlığı yapan Mardinli oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde oynadı.

Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, Yargı dizisiyle sarsılmaz bir üne kavuştu.

Pınar Deniz'in gözlerden uzak bir hayat süren ablası Huri Deniz de, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.



