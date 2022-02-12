Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı

Kanal D'nin iddialı yapımı Yargı'da hayat verdiği 'Avukat Seda' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nergis Öztürk'ün eşi bakın kimmiş...

1980 yılında Kocaeli'de doğan ünlü oyuncu Nergis Öztürk, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitiren Nergis Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk dalında yüksek lisans yaptı.

2005 yılında yer aldığı Körfez Ateşi dizisiyle ekran macerasına adım atan Öztürk; Kızlar Yurdu, Karayılan, Hatırla Sevgili, Doktorlar, Böyle Bitmesin ve Avlu gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçti.

Şimdilerde Yargı dizisinde fırtınalar estiren Nergis Öztürk'ün eşi de ünlü oyuncu çıktı.

Nergis Öztürk; Meryem, Uyanış Büyük Selçuklu, Bizim Hikaye ve Yalancı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Cemal Toktaş ile evli.

Bir çocuk sahibi olan ünlü çift, aşk pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Nergis Öztürk ve Cemal Toktaş, birçok tiyatro oyununda da birlikte sahneye çıkıyor.

İşte ünlü çiftin mutlu aile pozları...



