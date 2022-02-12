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Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı

12.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi, her pazar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Heyecan verici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin, senaristliğini ise Sema Ergenekon üstleniyor. Diziye Engin'in teyzesi Seda karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Nergis Öztürk hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı

Kanal D'nin iddialı yapımı Yargı'da hayat verdiği 'Avukat Seda' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nergis Öztürk'ün eşi bakın kimmiş...

1980 yılında Kocaeli'de doğan ünlü oyuncu Nergis Öztürk, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı

Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitiren Nergis Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk dalında yüksek lisans yaptı.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı

2005 yılında yer aldığı Körfez Ateşi dizisiyle ekran macerasına adım atan Öztürk; Kızlar Yurdu, Karayılan, Hatırla Sevgili, Doktorlar, Böyle Bitmesin ve Avlu gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı

Şimdilerde Yargı dizisinde fırtınalar estiren Nergis Öztürk'ün eşi de ünlü oyuncu çıktı.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

Nergis Öztürk; Meryem, Uyanış Büyük Selçuklu, Bizim Hikaye ve Yalancı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Cemal Toktaş ile evli.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

Bir çocuk sahibi olan ünlü çift, aşk pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

Nergis Öztürk ve Cemal Toktaş, birçok tiyatro oyununda da birlikte sahneye çıkıyor.

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

İşte ünlü çiftin mutlu aile pozları...

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası kendisinde de ünlüymüş

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşini görenler şaşkına döndü! Kocası ünlü oyuncu çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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