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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan çiçekli paylaşım: "Elime zorla çiçek tutuşturulmuştur"

28.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz dönemde sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılmıştı. Deniz'in yeni paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan çiçekli paylaşım: "Elime zorla çiçek tutuşturulmuştur"

Daha önce Bir Deli Rüzgar, Aşk 101 ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılması oldukça konuşulmuştu. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme gelirken, dizide birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile de aşk yaşadığı da iddia edilmişti.

ÇİÇEKLİ PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI!

Adana'da dünyaya gelen ve Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olduğu bilinen isim Instagram hesabında da 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

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Kaan Urgancıoğlu son olarak Pınar Deniz hakkında ""Pınar'la yakıştırılmak hoşuma gidiyor" ifadesini kullanmıştı.

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"ELİME ZORLA ÇİÇEK TUTUŞTURULMUŞTUR"

Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve spor paylaşımlarıyla gündeme gelen Deniz'den ise yeni bir çiçek paylaşımı geldi.

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Elinde çiçeklerle poz veren oyuncunun, paylaşımına "Elime zorla çiçek tutuşturulmuştur." notunu düştüğü görüldü.

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ÇİÇEKLER KİMDEN?

Çiçeklerin kimden geldiği ise hayranlar tarafından merak edildi.

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İşte güzel oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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