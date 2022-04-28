Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan çiçekli paylaşım: "Elime zorla çiçek tutuşturulmuştur"

Daha önce Bir Deli Rüzgar, Aşk 101 ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılması oldukça konuşulmuştu. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme gelirken, dizide birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile de aşk yaşadığı da iddia edilmişti.

ÇİÇEKLİ PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI!

Adana'da dünyaya gelen ve Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olduğu bilinen isim Instagram hesabında da 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

Kaan Urgancıoğlu son olarak Pınar Deniz hakkında ""Pınar'la yakıştırılmak hoşuma gidiyor" ifadesini kullanmıştı.

"ELİME ZORLA ÇİÇEK TUTUŞTURULMUŞTUR"

Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve spor paylaşımlarıyla gündeme gelen Deniz'den ise yeni bir çiçek paylaşımı geldi.

Elinde çiçeklerle poz veren oyuncunun, paylaşımına "Elime zorla çiçek tutuşturulmuştur." notunu düştüğü görüldü.

ÇİÇEKLER KİMDEN?

Çiçeklerin kimden geldiği ise hayranlar tarafından merak edildi.

İşte güzel oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



