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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'in ablası güzelliğiyle büyüledi! “İkiz gibisiniz”

18.05.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz sevilen isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Deniz’in ablasını görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin ablası olan Huri Deniz güzelliğiyle adeta nefes kesti.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'in ablası güzelliğiyle büyüledi! “İkiz gibisiniz”

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz aşk hayatı ve yer aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle beğeni toplayan Pınar Deniz’in ablası ortaya çıktı. Görenler “İkiz gibisiniz” yorumunda bulundu.

29 yaşında olan Pınar Deniz’in ablası olan Huri Deniz gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Huri Deniz'in adı bir dönem Survivor ile tanınan Yiğit Poyraz'la aşk dedikodularına karışmıştı.

pınar-deniz-ablası

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Huri Deniz, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

pınar-deniz

Ünlü ismin pozlarına takipçileri, “Bu güzellik şaka mı”, “Pınar’la İkiz gibisiniz”, “Çok güzelsin”, “Pınar Deniz'in siyah gözlü hali” yorumlarında bulunuyor.

pınar-denizin-ablası-güzelliğiyle-büyüledi

İşletmesi bulunan Huri Deniz orada yer alan lezzetleri de takipçileri ile paylaşıyor. Fit fiziği ile dikkat çeken Deniz sorulan soruların üzerine "Öncelikle feed your brain, sonra yiyoruz ve takmıyoruz. Hiçbir zaman kalori hesabı yapmadım.

huri-deniz

Yerken kilo aldırır mı acaba diye düşünmüyorum. Yediğim her şeyi severek yiyorum. Ne kadar mantıklı bilmem, yemekle karşılıklı aşk yaşıyoruz, bana kilo aldırmıyor. Ve bu konuda seçilmiş bir insan olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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