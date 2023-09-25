Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz başarılı oyunculuk performansı ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz'in sevgilisinden evlilik teklifi aldığı haberleri gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Deniz'in bu platformdan ne kadar kazandığını duyanlar çok şaşırdı.

Yargı dizisi ile herkesin dilinde olan, yurt dışı takipçi kitlesi bir hayli büyüyen Pınar Deniz'in sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin 15 saniyelik bir reklam ücreti olarak 150 bin TL kazandığı iddia edildi.

Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.

Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye gitti. Son olarak Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkında bomba bir gelişme yaşandı.

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "İşte öyle birşey ... 06.08.2023" notuyla ağlarken çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Bu kare sosyal medya evlilik teklifi olarak yorumlandı.





