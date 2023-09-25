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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

25.09.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz özel hayatı ve başarılı oyunculuğu ile gündemden düşmüyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz, her fırsatta duyduğu aşkı dile getiriyor. Paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü ismin sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz başarılı oyunculuk performansı ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz'in sevgilisinden evlilik teklifi aldığı haberleri gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Deniz'in bu platformdan ne kadar kazandığını duyanlar çok şaşırdı.

PINAR DENİZ 2

Yargı dizisi ile herkesin dilinde olan, yurt dışı takipçi kitlesi bir hayli büyüyen Pınar Deniz'in sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin 15 saniyelik bir reklam ücreti olarak 150 bin TL kazandığı iddia edildi.

Pınar Deniz 1

Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.

pınar deniz kaan yıldırım 2

Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye gitti. Son olarak Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkında bomba bir gelişme yaşandı.

pınar deniz kaan yıldırım

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "İşte öyle birşey ... 06.08.2023" notuyla ağlarken çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Bu kare sosyal medya evlilik teklifi olarak yorumlandı.

Pınar Deniz teklif

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