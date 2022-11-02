Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı ile kendine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Deniz, doğum günü partisinde gözlerden uzak yaşayan kız kardeşleriyle poz verdi. Benzerlikleriyle dikkat çeken üç kız kardeşi görenler ''güzellik genetik'' demeden edemedi.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz'in adı, geçtiğimiz günlerde Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Pınar Deniz'in aksine kameralardan uzak bir yaşam süren Huri Deniz, Instagram üzerinden kıyafet satışı yapıyor.

Son dönemlerde aşk hayatıyla adından söz ettiren Pınar Deniz ise bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte.



