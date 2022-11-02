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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

02.11.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, dün akşam 29. yaş günü için sevdikleriyle bir araya geldi. Güzel oyuncu, kız kardeşleri Huri Deniz ve Hatice Deniz ile poz vermeyi ihmal etmedi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı ile kendine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Deniz, doğum günü partisinde gözlerden uzak yaşayan kız kardeşleriyle poz verdi. Benzerlikleriyle dikkat çeken üç kız kardeşi görenler ''güzellik genetik'' demeden edemedi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz'in adı, geçtiğimiz günlerde Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Pınar Deniz'in aksine kameralardan uzak bir yaşam süren Huri Deniz, Instagram üzerinden kıyafet satışı yapıyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Son dönemlerde aşk hayatıyla adından söz ettiren Pınar Deniz ise bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşlerini paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

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